Sanremo: da lunedì primi segnali di ritorno alla normalità, i parcheggi sulle 'strisce blu' tornano a pagamento

Il 4 maggio è la data segnata in rosso sui calendari di molti italiani. Si punta a tornare lentamente alla normalità tra qualche riapertura e le città che si ripopoleranno.

Per questo l'amministrazione comunale di Sanremo ha stabilito che da lunedì i parcheggi sulle 'strisce blu' torneranno a pagamento. La tariffa era stata sospesa dall'inizio del lockdown per andare incontro alle difficoltà dei cittadini ma, ora, si può tornare alla consueta rotazione dei posteggi pubblici.

L'idea del Comune è anche quella di dare una sorta di avviso ai cittadini in vista dei molti lavori previsti per il restyling degli asfalti. Con la sosta gratuita, infatti, in molti stanno lasciando l'auto ferma da diversi giorni e si rischiano rimozioni in massa quando arriveranno i cantieri.

Nei prossimi giorni si attende la comunicazione ufficiale di Palazzo Bellevue.