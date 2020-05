In diretta su You Tube: domani la 'Rete Solidale Sanremo' organizza via web il 'Primo Maggio Solidale'

Nella giornata di domani si terrà, alle 17, il ‘Primo Maggio Solidale’, evento di beneficenza organizzato da Rete Solidale Sanremo: si tratta di un concerto in diretta su YouTube che vedrà la partecipazione del pianista Massimo Dal Prà, il Coro Troubar Clair, la Banda Osiris, i cantautori Paolo Lizzadro e Christian G., la fisarmonica di Gianni Martini e il polistrumentista Carlo Ormea.

Durante la diretta, sarà possibile effettuare delle donazioni, come contributo al sostegno delle famiglie in difficoltà: il ricavato sarà utilizzato per acquistare generi alimentari da devolvere alla Caritas parrocchiale di San Siro, e il tutto avverrà con la massima trasparenza.