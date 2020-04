Marco Damele: 'I fiori al macero sono un'eutanasia straziante della nostra memoria storica"

Riapre la commercializzazione per il settore florovivaistico ma sono sempre ugualmente costretto a portare in discarica quintali di fiori e verde ornamentale invenduto e impossibilitato a vendere per via della chiusura dei mercati e dei negozi nazionali ed europei, depositato da settimane in frigo sperando in qualche cambiamento o impaurito per la decisione che non vorrei mai prendere.

Buttare qualcosa è perdere per sempre qualcosa di personale, è cancellare la nostra memoria rendendola un'eutanasia straziante della nostra storia, mi piange il cuore dover abbandonare il frutto di un anno di lavoro, vorrei tanto potervelo regalare, portarlo nelle Vostre case per rallegrare le giornate, dirvi di passare in azienda a prenderlo ma tutto questo è impossibile e non dipende certamente dalla nostra volontà.

Tutto andrà bene, un mantra che non voglio smettere di ripetere ancora per continuare ad essere uniti senza distinzioni, senza demagogia , senza sentirsi tutti virologi o specialisti in malattie infettive con un approccio minimalista e superficiale. Sono sicuro che si risolverà tutto e forse qualcosa sta iniziando a cambiare, il futuro per fortuna non è ancora stato scritto e dipenderà da noi, solo da noi nessuno escluso. La nostra volontà come floricoltori è continuare a dare lavoro, speranza, regalare emozioni e futuro non il sogno di visionari o frutto di polemica sterile.