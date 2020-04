Sanremo: zona di via Bonmoschetto trasformata in una discarica a cielo aperto, senso civico sempre più scarso (Foto)

Anche se in questo periodo le attenzioni sono focalizzate sull’emergenza Coronavirus, c’è qualcuno che riesce comunque a creare discariche abusive sul territorio.

E’ il caso di via Bonmoschetto, piccola stradina alla periferia Ovest di Sanremo, che unisce la statale Aurelia all’altezza della Villa Helios, con via Padre Semeria nella zona del ‘Carmelo’. Come si può vedere dalle foto, i soliti ignoti hanno lasciato il loro segno, abbandonando rifiuti di ogni genere compresi resti di cantiere.

Ancora una volta, grazie alle foto inviateci da un residente della zona, siamo costretti a testimoniare una situazione di scarso senso civico che, ciclicamente si ripete sia a Sanremo che in molte altre zone della provincia.