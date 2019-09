Sanremo: Miss Italia Carolina Stramare sarà la madrina del 'Festival degli Chef' il 4 ottobre al Casinò

Sarà Carolina Stramare, Miss Italia 2019, la bellissima madrina del Festival degli Chef di Sanremo in programma venerdì 4 ottobre al Teatro dell’Opera del Casinò. Carolina sarà in giuria accanto ai due super chef di questa edizione, Carlo Cracco nella veste di presidente e Maurizio Santin. Per la neo Miss Italia sarà la prima uscita pubblica in Liguria e proprio nella Sanremo che frequenta come studentessa e non solo.

“Una grandissima soddisfazione aver costruito questa super giuria - dichiara Roberto Berio, presidente di Sanremo On, rete d’impresa che organizza la manifestazione - Grazie alla collaborazione con Elior abbiamo raggiunto Cracco, poi Santin è un amico di Sanremo e con Carolina Stramare, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, abbiamo aggiunto un tocco di eleganza intelligente alla nostra giuria. E posso anche dirvi che a Miss Italia piace il cibo e conosce bene i gusti”.

La giuria del Festival, che sarà completata dal commissario dell’Agenzia In Liguria Giampellegrini, sarà chiamata ad assaggiare e giudicare i piatti degli otto chef che si alterneranno ai fornelli sul palco del Teatro. Il cast è stato completato e anche quest’anno rappresenterà una buona parte d’Italia. Gli chef arrivano infatti da cinque regioni, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania e proporranno non solo cibo e territorio, ma anche storie da raccontare legate alla loro esperienza e alla loro attività.

Gli chef sono: Alessandro Ballerio (Blend4 di Varese), Giovanni Ricciardella (Cascina Vittoria di Pavia), Jerome Migotto (Le Piemontesine di Cuneo), Nicoló Vignarelli (Osteria Santa Maria di Trecate), Simone Vesuviano (L’Acciughetta di Genova), Riccardo Farnese (U Titti di Lingueglietta), Daniela Sansone (VILLA Marchesa di Castelnuovo Cilento), Silvia Moro (Aldo Moro di Padova).