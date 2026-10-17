Rallye Sanremo, scatta la sfida tricolore: oggi lo shakedown e la superspeciale a Portosole, domani il verdetto

Sono partiti alle 7 per raggiungere San Romolo, dove questa mattina si svolgerà lo shakedown, la sessione di prove in assetto da gara che consentirà agli equipaggi di mettere a punto le vetture prima della partenza ufficiale del 73° Rallye Sanremo. La gara, valida come ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, scatterà nel pomeriggio con la spettacolare superspeciale di Porto Sole, in programma alle 15.00. Una giornata che promette emozioni, con i protagonisti del campionato chiamati a giocarsi una stagione intera sulle strade della Riviera e dell'entroterra. Parallelamente prosegue anche il programma del Rally Storico, che questa mattina alle 9.30 vedrà le vetture lasciare il parco chiuso di piazza Colombo per affrontare la seconda e conclusiva tappa, dopo il primo intenso confronto di ieri.

Lo Storico, ieri la prima sfida sulle strade del Ponente

Il 41° Sanremo Rally Storico, appuntamento valido per le competizioni europee e italiane dedicate alle auto storiche, ha aperto ieri la tre giorni motoristica con 79 concorrenti iscritti. La partenza ufficiale è avvenuta alle 8.30 da Pian di Nave, dando il via a una giornata articolata su otto prove speciali e caratterizzata dal doppio passaggio sulla San Romolo-Ghimbegna, conosciuta come Bignone, lunga 10,28 chilometri. Gli equipaggi si sono confrontati sui tratti cronometrati dell'entroterra, affrontando le strade che da decenni rappresentano uno dei palcoscenici più conosciuti del rally italiano. Il programma ha previsto anche il riordino di piazza Colombo e due ingressi al parco assistenza di Porto Sole, dove i meccanici hanno potuto intervenire sulle vetture prima della ripresa della competizione.

La prima frazione si è conclusa in serata con il rientro delle auto nel parco di riordino notturno di piazza Colombo, previsto dalle 20.06. Oggi la gara riparte alle 9.30, con gli equipaggi impegnati nelle ultime due prove speciali dell'entroterra imperiese. Il traguardo finale è atteso a Sanremo nel pomeriggio: alle 16.37 è previsto il controllo orario conclusivo in piazza Colombo, mentre alle 17.10 si svolgeranno l'arrivo ufficiale e la cerimonia di premiazione a Pian di Nave. Il percorso complessivo dello Storico misura 475,70 chilometri, dei quali 151,37 suddivisi in dieci prove speciali. Accanto alla competizione per le vetture storiche si svolge anche la 40ª Coppa dei Fiori, gara di regolarità a media che coinvolge le auto storiche su una parte dei percorsi rallistici, con arrivo previsto nel pomeriggio di oggi.

Rally moderno, 77 equipaggi per decidere il campionato italiano

L'attenzione si sposta ora sul 73° Rallye Sanremo, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026. Sono 77 gli equipaggi attesi al via di una competizione che assegnerà il titolo tricolore al termine di una stagione combattuta. Tra i principali protagonisti della sfida per il campionato figurano Roberto Daprà e Boštjan Avbelj, entrambi al volante di una Škoda, mentre Andrea Crugnola cercherà di ripetere il successo conquistato nell'edizione dello scorso anno. Il percorso complessivo misura 410,80 chilometri, con 153,43 chilometri cronometrati distribuiti in undici prove speciali. Il programma si svilupperà tra Sanremo e le strade dell'entroterra, con passaggi tecnici e impegnativi destinati a mettere alla prova equipaggi e vetture. In palio non c'è soltanto la vittoria nella gara matuziana, ma soprattutto il titolo italiano assoluto, che troverà il suo verdetto definitivo domenica pomeriggio.

La prima fase della giornata sarà dedicata allo shakedown di San Romolo, previsto dalle 7.30 alle 10.30, con le sessioni riservate agli equipaggi secondo il programma organizzativo. La partenza ufficiale è fissata alle 14.47 da Pian di Nave, mentre alle 15.00 i concorrenti si confronteranno nella prova spettacolo di Portosole, lunga 2,06 chilometri. Sarà uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, grazie alla possibilità di assistere alle evoluzioni delle vetture in un contesto cittadino. Nel tardo pomeriggio la gara si sposterà sulle strade dell'entroterra con la prova Carpasio-Ville San Pietro, di 14,70 chilometri, prevista alle 18.04, seguita dalla Caravonica-Rezzo, lunga 24,83 chilometri, alle 19.07. Dopo il rientro al parco assistenza di via Adolfo Rava, alle 20.47, gli equipaggi raggiungeranno il riordino notturno di piazza Colombo dalle 21.39, in vista della decisiva giornata di domenica.

Domani la resa dei conti sulle prove dell'entroterra

La seconda e ultima giornata del Rallye scatterà alle 7.00 di domenica 18 ottobre da piazza Colombo. Il programma prevede otto prove speciali, con due passaggi su ciascuno dei quattro tratti cronometrati: San Romolo-Ghimbegna, Ghimbegna-Badalucco, Molini-Buggio e Semoigo-Bajardo. La prima prova, la Bignone, si svilupperà per 10,28 chilometri, con passaggi previsti alle 7.49 e alle 12.37. La Vignai, tra Ghimbegna e Badalucco, misurerà invece 19,14 chilometri, con transiti alle 8.10 e alle 12.58. A seguire, i concorrenti affronteranno la Molini-Buggio, lunga 19,11 chilometri, alle 9.05 e alle 13.53, prima di tornare sulla Semoigo-Bajardo, di 7,39 chilometri, alle 10.03 e alle 14.51.

Proprio la Semoigo-Bajardo sarà la Power Stage conclusiva, il tratto cronometrato che accompagnerà gli ultimi momenti della sfida per il titolo italiano. La seconda tornata delle prove sarà quindi determinante per definire le posizioni finali, in una gara che richiederà concentrazione e precisione fino all'ultimo chilometro. Il rientro degli equipaggi e l'arrivo conclusivo sono previsti a Sanremo nel pomeriggio, con la cerimonia finale a Pian di Nave. Il pubblico potrà seguire anche le fasi di assistenza in via Adolfo Rava e i riordini in piazza Colombo, due punti centrali della manifestazione. Ampia la copertura televisiva: la prova spettacolo di Porto Sole sarà trasmessa in diretta su RaiPlay, con differita su Rai Sport, mentre domenica la Power Stage di Bajardo sarà proposta in diretta su Rai Sport. Anche ACI Sport TV seguirà diversi momenti della competizione.

Viabilità, le modifiche in città e le strade interessate dalle prove

Il passaggio delle vetture comporta importanti modifiche alla circolazione, con provvedimenti che interessano Sanremo e numerose località dell'entroterra. In città le limitazioni riguardano in particolare le aree utilizzate per partenze, arrivi, parchi assistenza e riordini. Il lungomare Vittorio Emanuele II, nelle porzioni interessate dall'allestimento delle strutture, è soggetto a divieti di transito e sosta fino alla mezzanotte di domenica 18 ottobre. Modifiche sono previste anche sul lungomare Italo Calvino, in corso Nazario Sauro, in via Adolfo Rava, in piazzale Carlo Dapporto e in via Gavagnin, dove i divieti e le limitazioni hanno orari differenti in base alle esigenze organizzative. In via Gavagnin, in particolare, la sosta è vietata fino alle 24.00 di domenica, mentre il transito resta interdetto fino alle 17.00 dello stesso giorno, fatte salve le deroghe previste per i mezzi autorizzati e di emergenza.

Per la giornata di oggi, sabato 17 ottobre, sono previste limitazioni specifiche anche nella zona di San Bartolomeo e San Giacomo, in relazione allo shakedown. In strada San Bartolomeo, nel tratto compreso tra via Ludovico Ariosto e strada Monte Ortigara, dalle 6.00 alle 14.00 sono previsti divieto di transito, divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico in direzione mare-monte. Nello stesso orario sono previste restrizioni in strada Monte Ortigara, nel tratto tra strada San Bartolomeo e la vasca dell'acquedotto. In via Ludovico Ariosto, dalle 7.00 alle 14.00, sarà vietata la sosta e verrà istituito il senso unico da San Giacomo verso San Bartolomeo. Per residenti, mezzi di Riviera Trasporti, scuolabus e veicoli autorizzati del Rallye sono previste deroghe secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto. È quindi fondamentale prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle disposizioni degli addetti.

Le restrizioni non riguardano soltanto il territorio comunale. Sulla strada Senatore Ernesto Marsaglia, nel tratto compreso tra il bivio di Bajardo sulla SP 56 e quello di Perinaldo sulla SP 61, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6.30 alle 18.30 di oggi e nuovamente dalle 6.00 alle 18.30 di domenica. A queste disposizioni si aggiungono le chiusure temporanee delle prove speciali, che saranno interdette al traffico ordinario durante le finestre necessarie al passaggio dei concorrenti. Gli orari effettivi di chiusura e riapertura possono variare in base alle esigenze di gara e alle indicazioni delle forze dell'ordine. Per chi deve spostarsi tra la costa e i paesi dell'entroterra, il consiglio è di programmare gli spostamenti in anticipo, verificare le ordinanze e non raggiungere le prove senza aver prima controllato la percorribilità delle strade.

Sicurezza, le regole da rispettare per assistere al rally

Accanto allo spettacolo, gli organizzatori richiamano l'attenzione sulla sicurezza degli spettatori. Il presidente del Comitato organizzatore, Sergio Maiga, ha sottolineato che "non ci può essere sicurezza senza la collaborazione degli spettatori". Lungo le prove saranno presenti circa 300 commissari di percorso, oltre a mezzi di soccorso, ambulanze e personale collegato con la direzione gara. Prima del passaggio delle vetture, gli addetti controlleranno il corretto posizionamento del pubblico e potranno invitare gli spettatori a spostarsi qualora si trovassero in zone non sicure. Se le disposizioni non verranno rispettate, la prova speciale potrà essere annullata. Il pubblico è quindi invitato a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni e a non considerare mai una posizione apparentemente comoda come automaticamente sicura.

Le raccomandazioni sono precise: non sostare nelle zone vietate o nelle aree di massimo pericolo, non posizionarsi all'esterno delle curve, sulle traiettorie delle vetture o lungo le vie di fuga e non attraversare il percorso quando la prova è chiusa. È vietato sostare nei punti segnalati come pericolosi e parcheggiare dove si rischia di ostacolare il transito dei mezzi di soccorso. Gli spettatori devono raggiungere le aree consentite prima dell'inizio della prova e rimanere nella posizione scelta, senza spostarsi lungo il tracciato. In particolare, trenta minuti prima del passaggio delle vetture non sarà più possibile camminare sulla prova speciale. Anche le indicazioni dei commissari devono essere rispettate immediatamente, senza discutere o tentare di raggiungere punti diversi da quelli autorizzati. La prudenza è indispensabile anche per chi si muove a piedi lungo le strade dell'entroterra.

L'invito conclusivo è rivolto a tutti gli appassionati: godersi il rombo dei motori e la spettacolarità delle auto, senza mettere a rischio la propria incolumità, quella degli equipaggi e degli addetti ai lavori. Il Rallye Sanremo è un appuntamento sportivo di grande tradizione, ma si svolge su strade di montagna dove velocità, curve e dislivelli impongono il massimo rispetto delle regole. La collaborazione del pubblico sarà determinante per garantire il regolare svolgimento delle prove e permettere a tutti di vivere il fine settimana in sicurezza. Con lo shakedown di questa mattina e la superspeciale di Portosole nel pomeriggio, la sfida tricolore entra nel vivo: il verdetto arriverà domani, sulle prove dell'entroterra, al termine di un weekend che promette spettacolo e grande partecipazione.