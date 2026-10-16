Rallye di Sanremo, domani il via alle 15: la sfida tricolore entra nel vivo e sarà trasmessa in diretta tv

Il conto alla rovescia è ormai terminato: domani, sabato 17 ottobre, scatterà ufficialmente il 73° Rallye Sanremo, appuntamento conclusivo e decisivo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026. Con le ricognizioni del percorso la manifestazione è entrata nel vivo, preparando il terreno a due giornate di grande spettacolo sulle strade del Ponente ligure. Saranno 77 gli equipaggi al via, chiamati ad affrontare un percorso complessivo di 410,80 chilometri, di cui 153,43 cronometrati, suddivisi in 11 prove speciali. In palio non c'è soltanto la vittoria nella gara matuziana, ma soprattutto il titolo italiano assoluto, al termine di una stagione combattuta e caratterizzata da ben tre vincitori differenti nelle sei prove già disputate. Una sfida che promette emozioni fino all'ultimo chilometro, con Sanremo ancora una volta al centro del rallismo nazionale.

La partenza ufficiale è fissata alle 14.47 da Pian di Nave, mentre alle 15 scatterà il cronometro sulla spettacolare prova spettacolo "Porto Sole", un tratto di 2,06 chilometri affacciato sul mare. Ad aprire la gara saranno Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, con il numero 1 sulla loro Skoda Fabia RS. Alle loro spalle partiranno Bostjan Avbelj e Andrejka Damijan, anch'essi al volante di una vettura della casa ceca, mentre tra i principali candidati a inserirsi nella lotta per il successo ci sarà Andrea Crugnola, navigato da Luca Beltrame sulla Lancia Ypsilon HF. Da seguire anche Simone Campedelli e Tania Canton, su Toyota GR Yaris, oltre al ligure Fabio Andolfi, atteso protagonista sulle strade dell'entroterra matuziano, dove cercherà il giusto feeling con la sua Lancia Ypsilon HF.

Sabato si parte con Porto Sole, domenica la resa dei conti

La prima giornata di gara comincerà già al mattino con lo shakedown di San Romolo, previsto dalle 7.30, occasione per gli equipaggi di effettuare gli ultimi test prima della partenza ufficiale. Dopo la prova spettacolo cittadina, la competizione si sposterà nell'entroterra per affrontare la "Carpasio – Ville San Pietro", di 14,70 chilometri, con partenza alle 18.04, e la "Caravonica – Rezzo", lunga 24,83 chilometri, in programma alle 19.07. La giornata si concluderà con l'assistenza e il riordino notturno in piazza Colombo. Domenica 18 ottobre sarà invece il momento decisivo, con la ripartenza alle 7 e otto prove speciali in programma, per oltre 111 chilometri cronometrati. In calendario due passaggi sulle prove "San Romolo – Ghimbegna", "Ghimbegna – Badalucco", "Molini – Buggio" e "Semoigo – Bajardo", quest'ultima destinata a ospitare la Power Stage conclusiva.

Proprio la prova "Semoigo – Bajardo", con il secondo passaggio previsto alle 14.51, sarà uno dei momenti più attesi dell'intero fine settimana. La Power Stage assegnerà punti determinanti per la classifica del campionato, rendendo ancora più incerta una sfida che potrebbe risolversi soltanto negli ultimi chilometri. Prima di arrivare al verdetto finale, i concorrenti dovranno affrontare tratti tecnici e impegnativi, tra i quali spicca la "Molini – Buggio", lunga 19,11 chilometri e in programma alle 9.05 e alle 13.53, con il passaggio sul Colle di Langan. La "Ghimbegna – Badalucco", con i suoi 19,14 chilometri, rappresenterà un altro banco di prova importante, così come la "San Romolo – Ghimbegna", che tornerà protagonista alle 12.37. L'arrivo finale e la cerimonia di premiazione sono previsti alle 16.30 sulla pedana di Pian di Nave, nel cuore di Sanremo, dove verranno celebrati i protagonisti della gara e i nuovi campioni italiani.

Ampia copertura televisiva: dirette su ACI Sport TV, Rai, Sanremo News e Primocanale

Il 73° Rallye Sanremo potrà essere seguito anche da casa grazie a un'ampia copertura televisiva e in streaming. ACI Sport TV, disponibile sul canale 228 di Sky e sul 52 di TivùSat, oltre che attraverso i propri canali Facebook e YouTube, accompagnerà il pubblico per entrambe le giornate di gara con collegamenti dalle prove speciali, interviste e approfondimenti. Il primo appuntamento è fissato domani alle 7.20 con la diretta dedicata allo shakedown, mentre alle 14.50 l'attenzione si sposterà sulla prova spettacolo "Porto Sole". In serata, dalle 18.04, sono previste le interviste allo stop della "Carpasio – Ville San Pietro", mentre alle 20.45 il collegamento dal parco assistenza di Sanremo permetterà di ascoltare i commenti a caldo dei protagonisti al termine della prima giornata.

Domenica il programma di ACI Sport TV riprenderà alle 9.05 con la "Molini – Buggio", per proseguire alle 10 con il primo passaggio sulla "Semoigo – Bajardo". Alle 12.35 sarà la volta del collegamento dallo stop della "San Romolo – Ghimbegna", prima dell'appuntamento conclusivo delle 14.45 con la Power Stage decisiva per il titolo tricolore. Anche la Rai seguirà i momenti più importanti del weekend: sabato alle 14.55 la prova spettacolo "Porto Sole" sarà trasmessa in diretta su RaiPlay, con differita su Rai Sport alle 23, mentre domenica alle 14.45 Rai Sport proporrà in diretta la Power Stage conclusiva. A seguire la manifestazione ci sarà inoltre l'emittente genovese Primocanale, con dirette e approfondimenti sia dagli studi sia lungo il percorso di gara.

Gli appuntamenti in diretta da non perdere

Sabato 17 ottobre – ACI Sport TV

7.20: shakedown di San Romolo.

14.50: prova spettacolo "Porto Sole".

18.04: "Carpasio – Ville San Pietro", con interviste allo stop.

20.45: collegamento dal parco assistenza di Sanremo.

Domenica 18 ottobre – ACI Sport TV

9.05: "Molini – Buggio".

10: "Semoigo – Bajardo", primo passaggio.

12.35: "San Romolo – Ghimbegna", con interviste allo stop.

14.45: "Semoigo – Bajardo", Power Stage conclusiva.

La programmazione Rai

Sabato 17 ottobre, alle 14.55: "Porto Sole" in diretta su RaiPlay e in differita su Rai Sport alle 23.

Domenica 18 ottobre, alle 14.45: Power Stage "Semoigo – Bajardo" in diretta su Rai Sport.

Sanremo si prepara così a vivere un fine settimana di motori, con le vetture protagoniste sulle strade cittadine e dell'entroterra e un titolo italiano ancora da assegnare. La gara scatterà domani alle 15 con la prova spettacolo di Porto Sole, ma il verdetto definitivo arriverà domenica pomeriggio, quando la Power Stage di Bajardo metterà la parola fine alla stagione 2026 del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.