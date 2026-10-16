Rally Storico di Sanremo, prima giornata di grande spettacolo nell'entroterra: le vetture protagoniste sulle strade dell'entroterra (Foto)

Motori rombanti, traiettorie spettacolari e il fascino intramontabile delle auto storiche. La prima giornata del 41° Sanremo Rally Storico ha regalato grande spettacolo sulle strade di montagna dell'entroterra sanremese, riportando piloti e navigatori a confrontarsi con alcuni dei tratti più caratteristici e impegnativi del Ponente ligure. Una sfida che unisce il valore sportivo della competizione al fascino di vetture che hanno segnato epoche importanti del rallismo, attirando l'attenzione degli appassionati lungo il percorso.

La gara, partita questa mattina da Pian di Nave, ha visto gli equipaggi impegnati in un programma particolarmente intenso, con quattro prove speciali da affrontare due volte. San Romolo-Ghimbegna, Bivio Ceppo-Badalucco, Molini-Buggio e Semoigo-Bajardo sono stati i tratti cronometrati che hanno scandito la prima tappa, mettendo alla prova la precisione di guida, la capacità di interpretare il percorso e l'affiatamento tra pilota e navigatore. Strade tecniche, cambi di ritmo e curve in successione hanno fatto da scenario a una giornata nella quale lo spettacolo delle vetture si è intrecciato con la bellezza dei paesaggi dell'entroterra.

A rendere ancora più suggestivo il passaggio delle auto sono stati i tratti di montagna, dove le vetture hanno affrontato tornanti e curve strette, alternando accelerazioni e frenate in un continuo confronto con le caratteristiche della strada. La fotografia sportiva diventa così parte del racconto del rally, fermando i momenti più spettacolari della competizione e restituendo il rapporto tra le auto, i piloti e il territorio che da decenni ospita una delle manifestazioni motoristiche più conosciute della Riviera.

Tra i protagonisti della giornata figurano nomi di rilievo internazionale come François Delecour, Jari-Matti Latvala e Freddy Loix, al volante di vetture che rappresentano alcune delle pagine più significative della storia dei rally. La competizione è valida per il Campionato Europeo e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, con classifiche e obiettivi differenti che rendono ancora più interessante il confronto sulle prove speciali dell'entroterra imperiese.

Le immagini dei passaggi delle vetture, realizzate da Enrico Rosestolato (www.photoeventisportivi.com), accompagnano il racconto di questa prima giornata, documentando da vicino le evoluzioni degli equipaggi lungo il percorso. Una carrellata fotografica dedicata agli appassionati, ma anche a chi vuole rivivere il clima di una manifestazione che porta ogni anno sulle strade del Ponente il fascino delle competizioni automobilistiche storiche.

La prima tappa si conclude in serata con il rientro delle vetture a Sanremo, dopo gli ultimi passaggi cronometrati e le operazioni previste dal programma di gara. Domani, sabato 17 ottobre, il Rally Storico proseguirà con le ultime due prove speciali, la Carpasio-Ville San Pietro, conosciuta come Colle d'Oggia, e la Caravonica-Rezzo, prima dell'arrivo ufficiale a Pian di Nave e della cerimonia di premiazione. Saranno gli ultimi chilometri a definire le classifiche di un appuntamento che rinnova il legame tra Sanremo, l'entroterra e la grande tradizione rallistica.