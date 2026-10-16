Rally storico di Sanremo, Delecour guida l’Europeo e “Il Valli” il Tricolore

Si conclude la prima giornata del 41º Sanremo Rally Storico per il campionato europeo FIA EHRC e per il Campionato italiano rally auto storiche (CIRAS). Al termine delle otto prove speciali disputate oggi, venerdì 16 ottobre, a guidare la graduatoria europea è il francese François Delecour, mentre nel Tricolore comanda lo svizzero “Il Valli”, al volante di una BMW M3 E30.

Nella classifica FIA EHRC, Delecour ha completato le otto prove in 1 ora, 21 minuti e 28 secondi, precedendo di 29”6 il polacco Maciej Lubiak, secondo su Porsche 911. Terza posizione per il finlandese Jari-Matti Latvala, su Toyota Celica ST185, staccato di 1’03”4. Il belga Freddy Loix è quarto con la Toyota Corolla WRC, a 2’53” dalla vetta, mentre l’italiano Zippo, su Subaru Impreza GT, occupa il quinto posto con un ritardo di 3’13”.

Completano le prime dieci posizioni il tedesco Jonas Tischner, l’olandese Marc Schipper, il britannico Osian Pryce, l’irlandese Alan Ring e il britannico Will Graham. Tra gli italiani figurano anche Maurizio Pagella, tredicesimo, Luigi Orestano, quindicesimo, e Valtero Gandolfo, diciassettesimo.

La graduatoria europea si riferisce a un percorso cronometrato di 111,84 chilometri nella giornata di venerdì, articolata su otto prove speciali.

Nel CIRAS, la classifica dopo le stesse otto prove speciali indica invece una lunghezza cronometrata complessiva di 92,7 chilometri. Al comando c’è “Il Valli”, affiancato da Stefano Cirillo sulla BMW M3 E30, con il tempo di 1 ora, 11 minuti e 2”6. Il pilota precede di 14”1 il francese Elio Cortese, su Subaru Legacy 4WD Turbo, mentre al terzo posto si trova Enrico Volpato, su Ford Escort RS, con un ritardo di 2’55”3.

Quarta posizione per Riccardo Bianco, su Porsche 911, seguito da Maurizio Pagella, quinto con la stessa tipologia di vettura, a 6’07”6 dalla vetta. Sesta piazza per Fabio Gambarino su Opel Corsa GSI, mentre Sandro Rossi, Riccardo Ciani e Giuseppe Collura occupano rispettivamente la settima, l’ottava e la nona posizione. Chiude la top ten Massimo Ferrari, su Porsche 911.

Tra gli altri equipaggi italiani, Valtero Gandolfo è tredicesimo con la Fiat 127 Sport, mentre Giuliano Palmieri e Antonio Parisi sono rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo, entrambi su Porsche 911. La classifica tricolore registra anche diversi ritiri, tra cui quello di Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, costretti a fermarsi durante la sesta prova speciale. Fuori gara anche Alessandro Gino, ritirato nella stessa prova, e Giovanni Modica, che non ha preso il via della settima speciale.

Da evidenziare inoltre il duello ravvicinato nella prima giornata del Primo Sanremo Rally Electric-ADAC Opel fra il ventisettenne tedesco Timo Schulz (secondo di graduatoria del Trofeo Mokka a inizio giornata) che condivide la Opel Mokka GSE con Maresa Lade e il ventenne francese Tom Dufour (terzo nella classifica della serie prima della gara del Ponente Ligure), navigato dal connazionale Alex Dubois.

Dufour si è dimostrato il più incisivo e costante, essendosi imposto in due delle tre prove odierne (San Romolo-Ghimbegna e Semoigo-Bajardo, le più lunghe della giornata) ottenendo il secondo tempo nella prova centrale Molini-Buggio nella quale, però, ha pagato ben 12”5 a Schulz, perdendo la leadership a San Romolo, rosicchiando poi 3”2 a Baiardo che lo portano a chiudere la giornata a 5”7 del pilota di Rehlingen-Siersburg, partito cauto nella speciale inziale, per imporsi nella seconda e staccare il secondo tempo a Semoigo, prestazioni che gli permettono di andare al riposo al comando.

Già in ritardo gli altri undici concorrenti guidati da Álex Español Jové, con Enrique Velasco Alonso che paga 29”7 al vertice della gara, seguito dal gallese Ioan Lloyd che condivide la Mokka con il connazionale Sion Williams, partito stamani in cima alla classifica del trofeo, incappato in una prestazione non convincente a San Romolo (solo settimo a 26”1 da Dufour), senza riuscire a inserirsi nella lotta per il primato nelle due prove successive, sempre e solo terzo, chiudendo la prima giornata a 47”4 dal leder della classifica. Bene i due italiani con il diciannovenne sardo Valentino Ledda sulla vettura con il corregionale Matteo Zoncu che occupa la quinta posizione a soli 2”4 da Lloyd, seguito immediatamente dall’altro italiano Matteo Greco, sesto assoluto. Nella prima giornata di gara le Mokka si sono rivelate vetture veloci e spettacolari, oltre che affidabili, essendo ancora tutti gli equipaggi scattati stamane da Pian di Nave a Sanremo ancora in gara.

La competizione si concluderà sabato 17 ottobre con altre due prove speciali nell'entroterra imperiese, per ulteriori 39,53 chilometri cronometrati. La prima sarà la Carpasio-Ville San Pietro, conosciuta come Colle d'Oggia, lunga 14,70 chilometri, con il primo concorrente atteso al via alle 10.49. Dopo il riordino a Imperia e il parco assistenza, nel pomeriggio sarà la volta della Caravonica-Rezzo, una prova di 24,83 chilometri che partirà alle 14.12. Il rientro a Sanremo è previsto alle 16.07, mentre l'arrivo ufficiale a Pian di Nave è fissato alle 17.10.