Le formazioni del Sanremo Rugby protagoniste nel fine settimana a Pian di Poma

Un intenso fine settimana di rugby ha visto scendere sul campo di Pian di Poma le formazioni del Sanremo Rugby, impegnate in diversi appuntamenti sportivi organizzati in stretta collaborazione e sinergia con le società Imperia Rugby e Reds.

Il programma del weekend si è aperto nel pomeriggio di sabato con il raggruppamento interregionale che ha visto protagoniste le compagini femminili delle categorie Under 14, Under 16 e Under 18, impegnate in una serie di sfide di grande intensità.

Domenica la scena si è spostata sul versante maschile, con la formazione Under 16 biancazzurra scesa in campo contro i pari età delle Province dell’Ovest, nell'ambito della fase regionale del campionato di categoria.

Una bella prova di inizio stagione per le ragazze - commenta l’allenatore delle squadre femminili, Stefano Formaggio - dobbiamo lavorare sulla fase mentale tirando fuori la grinta e l’aggressività sportiva necessaria nel rugby. Il lavoro tecnico-tattico fatto in allenamento inizia a dare i propri frutti. Siamo contenti delle ragazze, continueremo ad allenarci per migliorare su tutti i fronti”.

“Dispiace quando si perde una partita di soli due punti, ma si sono registrati enormi progressi da parte della squadra - aggiunge Massimo Zorniotti, tecnico dell’Under 16 - una partita che rappresenta un momento importante per il nostro percorso: per la prima volta il Sanremo Rugby Under 16 ha disputato una partita di campionato con una squadra a 15 sul proprio campo. I ragazzi hanno mostrato una maggiore organizzazione oltre a carattere e capacità di stare in partita contro un avversario di grande valore. Un plauso ai ragazzi che hanno dato tutto dal primo all’ultimo minuto. La strada è quella giusta: dobbiamo continuare a lavorare, restare uniti e credere in quello che stiamo costruendo”.