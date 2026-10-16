Ju-Jitsu, Mattia Salvi del Judo Club Sakura Arma di Taggia conquista l'oro alla Coppa Italia di Leinì

Prestigioso successo per Mattia Salvi, atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., che ha conquistato la medaglia d'oro alla Coppa Italia di Ju-Jitsu 2026, disputata sabato 10 e domenica 11 ottobre a Leinì, in provincia di Torino. Una competizione di rilievo nazionale che ha richiamato 567 atleti, in rappresentanza di 57 società provenienti da tutta Italia, confermando l'importanza dell'appuntamento nel panorama italiano della disciplina.

Salvi, impegnato nella seconda giornata di gare, dedicata a diverse specialità del Ju-Jitsu, ha gareggiato nella categoria Under 16, nella fascia di peso fino a 77 chilogrammi, affrontando gli avversari nella specialità del Fighting System. L'atleta del club di Arma di Taggia ha saputo imporsi nella propria categoria, conquistando il primo posto e salendo sul gradino più alto del podio. Un risultato che premia il lavoro svolto in palestra e la costanza dimostrata durante la preparazione, portando un'importante soddisfazione alla società sportiva del Ponente ligure.

La vittoria ottenuta a Leinì rappresenta inoltre un'ulteriore conferma del valore tecnico di Salvi, che mantiene il primo posto nella Ranking List nazionale di Ju-Jitsu 2026, nella classe Under 16, categoria -77 kg, specialità Fighting System. Un traguardo significativo per il giovane atleta, capace di confermarsi ai vertici della graduatoria nazionale e di dimostrare, anche in una competizione caratterizzata da un'ampia partecipazione, le proprie qualità sul tatami.

Grande soddisfazione da parte dei tecnici, i maestri Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, che seguono il percorso sportivo di Mattia e ne accompagnano la crescita agonistica. Il risultato rappresenta un'ulteriore conferma delle capacità dell'atleta, che continua a dedicarsi alla propria preparazione con impegno, determinazione e passione. Per il Judo Club Sakura Arma di Taggia si tratta di un successo importante, che valorizza il lavoro portato avanti dalla società e dai suoi tecnici nella formazione dei giovani praticanti.

Per Mattia Salvi, intanto, l'oro conquistato alla Coppa Italia costituisce un nuovo punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. L'obiettivo sarà continuare a migliorare e mantenere alto il livello della preparazione, affrontando le future competizioni con la stessa determinazione dimostrata a Leinì. La medaglia d'oro e la conferma in vetta alla Ranking List nazionale rappresentano una doppia soddisfazione per il giovane atleta e per tutto il Judo Club Sakura Arma di Taggia.