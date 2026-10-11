Calcio, Imperia da battaglia: supera la Biellese tra gol, polemiche e grande sofferenza

IMPERIA-BIELLESE 2-1 (12' Carella, 21' Germano, 75' Cecere)



IMPERIA: Sourzac, Guida, Welbeck, Costantini (78' Musaba), Carella, Puentes, Cekrezi, Margiotta, Vuillermoz, Fofana (71' Pisano), Cecere (84' Di Renzo). A disp. Ascioti, Rizzotti, Infante, Serpe, Samb, Goulart. All. Lerda.



BIELLESE: Ghisleri, De Mori (85' Mindruta), Beltrame, Colletta (60' Salducco), Brancato, Caselli (60' Facchetti), Naamad (45' pt Giacona), Pavan, Di Cesare, Germano, Graziano (78' Sekka). A disp. Vergna, Pagliuca, Sangiorgio, Tomasino. All. Prina.



ARBITRO: Nencioli di Prato



L'Imperia esce vincente da una vera e propria battaglia sportiva. Al Ciccione succede di tutto: la decide, dopo l'1-1 del primo tempo, una rete di Cecere che scatena le veementi proteste bianconere per un fallo di mano di Margiotta ad azione in corso. In più due offside fischiati a Germano e Giacona, che avevano in entrambe le occasioni già segnato, hanno aumentato la mole di proteste biellesi.

L'Imperia ha vinto contro una squadra molto solida, con una gran prova di cuore e carattere.



1' Subito pericolosi i nerazzurri: lancio per Fofana, si rifugia Graziano in corner. Angolo battuto da Costantini, Welbeck di testa sopra la traversa

11' Biellese pericolosa: cross basso di Naaamad, Guida anticipa Beltrame sulla linea di porta, arriva da dietro De Mori che di mancino alza di poco sopra la traversa

12' Imperia in vantaggio: lancio da dietro per Carella che di destro batte Ghisleri in uscita

19' Beltrame riceve palla al limite dell'area, nel traffico prova col destro, tiro debole e facile per Sourzac

21' pareggio della Biellese: destro liftato all'incrocio di Germano che dà un bacio al palo per poi entrare lentamente in rete. Sourzac non poteva proprio arrivarci

30' Beltrame parte da centrocampo in accelerazione, lo ferma con una spallata Puentes: giallo per il difensore nerazzurro

Gioco interrotto al 44' per uno scontro aereo tra le teste di Guida e Naamad: mentre il difensore nerazzurro si rialza quasi subito, dopo comunque qualche cura necessaria, il biellese viene portato via in barella tra gli applausi del pubblico, pur non avendo mai perso conoscenza, ma il colpo è stato forte.

Finisce il primo tempo dopo 3 minuti di recupero



50' Colletta resiste alla marcatura di Costantini, il suo sinistro di controbalzo è centrale, Sourzac blocca in due tempi

51' cross di Colletta e bell'incornata di Germano sul secondo palo che batte Sourzac, ma il guardalinee segnala fuorigioco. Rete annullata

52' cross dalla destra che attraversa tutta la linea di porta, Giacona marcato colpisce facendo battere la palla a terra, la sfera si alza sopra la traversa

53' punizione di Costantini, un tirocross diretto all'incrocio, facile per Ghisleri

62' ammonito Welbeck

64' Beltrame serve Giacona, il suo destro viene parato da Sourzac, pronto Beltrame ad avventarsi sul tap in ma la difesa imperiese con Guida e Vuillermoz arriva prima sul pallone

67' ammonito Beltrame per proteste

68' giallo anche per Carella

75' l'Imperia va in vantaggio: bella percussione in area di Carella, la palla rimane tra una selva di gambe, alla fine il più lesto è Cecere a tirare e a battere Ghisleri che forse non ha nemmeno visto partire il tiro. Ma nel mezzo dell'azione c'era un presunto fallo di mano di Margiotta al limite dell'area87' punizione bassa di Margiotta dai 25 metri deviata in corner

88' ammonito Di Cesare per fallo su Welbeck

92' finale concitato: Beltrame va al tiro, diventa un assist per Giacona che sulla linea segna, il guardalinee ravvisa fuorigioco, tutta la Biellese panchina compresa a protestare, fioccano i cartellini rossi all'indirizzo dei componenti della panchia bianconera. Ma nessun giocatore in campo viene espulso

Finisce la partita dopo sette minuti di recupero