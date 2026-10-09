Taggia, il Moto Club Sanremo saluta Conio: "Grazie al suo sostegno abbiamo organizzato anche un Campionato mondiale"

Anche dal mondo dello sport arrivano reazioni alla decisione del sindaco di Taggia, Mario Conio, di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative. A intervenire è Danilo Benza, presidente del Moto Club Sanremo, che attraverso una lettera esprime il proprio dispiacere per la scelta del primo cittadino, ripercorrendo gli anni di collaborazione tra l'associazione motociclistica e l'amministrazione comunale.

"Ho appreso dalla conferenza stampa dell'architetto Mario Conio della sua intenzione di non candidarsi per un altro mandato alle prossime elezioni. Mi duole apprendere questa notizia perché, con Conio alla guida del Comune di Taggia, la nostra società ha organizzato per molti anni, con l'ausilio del Comune, manifestazioni motociclistiche di grande interesse e valore sportivo", afferma Benza.

Una collaborazione che, secondo il presidente, ha permesso al Moto Club Sanremo di raggiungere traguardi importanti anche a livello internazionale. "L'appoggio che ci è sempre stato garantito ci ha consentito di organizzare gare a tutti i livelli, fino al Campionato mondiale di tre anni fa", ricorda.

Un riconoscimento che Benza intende mantenere sul piano strettamente sportivo, senza entrare nelle valutazioni politiche sull'operato dell'amministrazione. "Non entro nel merito di quanto ha fatto per la città di Taggia, anzitutto perché non è di mia competenza, ma quanto ha fatto per il nostro sport è sicuramente stato di grande livello. Poche sono le società sportive in grado di organizzare un Campionato del mondo, e una di queste è il Moto Club Sanremo, anche grazie all'appoggio di Mario Conio".

Da qui il ringraziamento al sindaco uscente, che concluderà il proprio mandato nel 2027, e l'augurio per il futuro professionale. "A questo punto non posso che ringraziarlo e augurargli il più grande successo nell'attività che andrà a intraprendere".

Il presidente del Moto Club Sanremo rivolge infine un auspicio alla futura amministrazione comunale, affinché il rapporto costruito negli ultimi anni possa proseguire anche dopo il cambio alla guida del Comune. "Mi auguro che il suo successore abbia, per il nostro sport, la stessa sensibilità, consentendoci di continuare la proficua collaborazione di questi ultimi anni", conclude Benza.