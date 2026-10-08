Sanremo Rugby, l’Under 16 apre la stagione: esordio con il CUS Genova tra impegno, coraggio e crescita

È stata l’Under 16 del Sanremo Rugby ad aprire ufficialmente la stagione agonistica della società biancazzurra. La formazione matuziana, inserita in una rappresentativa insieme a Imperia e Reds, è scesa in campo per la prima partita di qualificazione al campionato di categoria, affrontando il CUS Genova. Un esordio subito impegnativo per i giovani rugbisti del Ponente, chiamati a confrontarsi con una squadra di livello e a misurarsi con le prime difficoltà della nuova stagione. Il risultato finale non ha premiato il gruppo, ma la gara ha comunque offerto indicazioni importanti in vista del prosieguo dell’attività. Al di là del punteggio, infatti, l'obiettivo resta quello di costruire un gruppo capace di crescere partita dopo partita.

La sfida contro il CUS Genova ha evidenziato alcuni aspetti sui quali sarà necessario lavorare nel corso delle prossime settimane. I ragazzi hanno pagato qualche errore soprattutto nei momenti decisivi dell’incontro, ma non è mancata la determinazione per provare a rimanere dentro la partita fino alla fine. Per una squadra alla prima uscita stagionale, si tratta di elementi importanti sui quali costruire il percorso di crescita. Il tecnico Massimo Zorniotti ha sottolineato proprio la reazione mostrata dai suoi giocatori, mettendo in secondo piano il risultato e concentrandosi sul valore formativo di una partita contro un avversario di spessore. "Abbiamo incontrato una squadra forte e il risultato non ci ha premiati, ma queste sono le partite che ci fanno crescere", ha commentato l’allenatore.

Il tecnico biancazzurro ha quindi analizzato con lucidità gli aspetti da migliorare, senza però trascurare quanto di positivo è emerso sul terreno di gioco. "Abbiamo commesso degli errori, soprattutto nei momenti importanti, ma ho visto l’impegno dei ragazzi, il coraggio e la voglia di non mollare", ha aggiunto Zorniotti. Parole che fotografano lo spirito con cui il gruppo ha affrontato il debutto e che rappresentano anche la base dalla quale ripartire in vista dei prossimi appuntamenti. La prima sconfitta stagionale diventa così un’occasione per comprendere dove intervenire, migliorare la gestione dei momenti delicati e consolidare l’intesa tra i giocatori.

Il percorso dell’Under 16 è appena cominciato e l’obiettivo sarà trasformare gli errori commessi in esperienza. "Il risultato fa parte del percorso, ma quello che conta è la capacità di imparare da queste sconfitte", ha spiegato ancora l’allenatore, evidenziando l’importanza di un approccio orientato alla crescita. Il gruppo è tornato a casa con la consapevolezza di avere ancora molto lavoro davanti, ma anche con la convinzione di poter costruire qualcosa di importante nel corso della stagione. "Siamo tornati a casa consapevoli di avere ancora tanto da migliorare, ma anche con la certezza che questo gruppo ha le qualità e il carattere per crescere insieme".

Da qui ripartirà quindi il lavoro del Sanremo Rugby, con i prossimi allenamenti che serviranno a correggere le imperfezioni emerse nella gara d’esordio e a rafforzare il gioco di squadra. La stagione dell’Under 16 è soltanto all’inizio e la prima sfida ha già messo in evidenza la voglia dei ragazzi di mettersi alla prova, confrontandosi con avversari di livello e trasformando ogni partita in un tassello del proprio percorso sportivo. Zorniotti ha voluto infine riconoscere i meriti degli avversari e guardare immediatamente avanti: "Complimenti al CUS Genova e ora testa al prossimo allenamento: le sconfitte ci insegnano a diventare squadra".