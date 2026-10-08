Trampolino elastico, Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista a Riccione: bronzo per Cioffi, 5° posto per Sappia

Si è conclusa con risultati particolarmente positivi la trasferta della sezione agonistica di trampolino elastico della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, impegnata dal 30 settembre al 4 ottobre a Riccione nella Aere Trampoline World Cup. La competizione ha richiamato gran parte dei migliori atleti senior a livello mondiale della specialità olimpica, compresi ginnasti capaci di conquistare medaglie ai Giochi Olimpici e ai Campionati del mondo. Un appuntamento di assoluto prestigio, dunque, che ha rappresentato anche un importante banco di prova per i due giovani portacolori della società sanremese, Giacomo Cioffi e Matilde Sappia, entrambi protagonisti di prestazioni convincenti.

Accanto alla competizione senior si sono infatti disputate le prove delle categorie giovanili, nelle quali la Ginnastica Riviera dei Fiori ha ottenuto risultati di rilievo. Giacomo Cioffi ha conquistato la medaglia di bronzo nella Age Individual Boys Allievi, confermandosi ai vertici della propria categoria, mentre Matilde Sappia ha chiuso al quinto posto nella Age Individual Girl Junior. Un risultato particolarmente significativo per entrambi, considerando il livello tecnico della manifestazione e la presenza di numerosi atleti provenienti da realtà di alto livello. La trasferta riccionese ha così fornito ulteriori conferme sul percorso di crescita intrapreso dai due ginnasti della società.

Il programma tecnico prevedeva, come avviene nelle principali competizioni di questa disciplina, una fase di qualificazione articolata in due esercizi. Il primo era l'obbligatorio, caratterizzato da difficoltà imposte, mentre nel secondo, il libero, gli atleti potevano esprimere al meglio le proprie capacità tecniche. La somma dei punteggi ottenuti nei due esercizi determinava la classifica della qualificazione e l'accesso alla finale, riservato agli otto migliori ginnasti. Nell'atto conclusivo, invece, gli atleti si confrontavano esclusivamente con l'esercizio libero, giocandosi così le posizioni sul podio.

Cioffi ha concluso la qualificazione al terzo posto, riuscendo quindi a confermare la propria presenza nella finale. Matilde Sappia ha invece ottenuto il settimo posto al termine della fase preliminare, per poi migliorare ulteriormente la propria posizione nell'atto conclusivo e chiudere complessivamente al quinto posto. Un percorso che testimonia la crescita tecnica dei due giovani atleti, frutto anche del lavoro svolto durante i mesi estivi. Gli allenamenti effettuati presso i Centri Federali di Fano e Milano, insieme alla preparazione portata avanti nella sede societaria, hanno infatti permesso di incrementare il valore tecnico degli esercizi.

I progressi sono evidenti anche sotto il profilo dei punteggi di difficoltà, ormai vicini ai 9 punti per Giacomo e ai 10 punti per Matilde. A questi elementi si aggiunge il miglioramento del tempo di volo, parametro che misura l'altezza raggiunta dagli atleti durante l'esecuzione dei dieci salti consecutivi, oltre a una sempre maggiore precisione nell'esecuzione tecnica. Tutti fattori che contribuiscono ad accrescere i punteggi complessivi e che hanno permesso ai due ginnasti di ottenere classifiche gratificanti per l'intero sodalizio. La Ginnastica Riviera dei Fiori è, inoltre, l'unica società in Liguria a svolgere questa attività nell'ambito della Federazione Ginnastica d'Italia, un elemento che rende ancora più significativo il lavoro portato avanti in questi anni.

Archiviato l'importante appuntamento di Riccione, la preparazione proseguirà sotto la guida della DTR del Trampolino Elastico Giulia Bellone, coadiuvata dal tecnico Damiano Giunta e in collaborazione con lo staff tecnico societario. La società può inoltre contare su una dotazione sempre più importante: sono infatti disponibili quattro trampolini da competizione, oltre alle altre attrezzature presenti all'interno della palestra della ginnastica nello spazio messo a disposizione dall'Amministrazione presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. Una disponibilità che consentirà di ampliare ulteriormente l'offerta e di avvicinare nuovi ragazzi a questa spettacolare disciplina.

Proprio per questo motivo la Ginnastica Riviera dei Fiori organizza un corso dedicato al trampolino elastico e alle discipline acrobatiche collegate, rivolto a chi desidera conoscere e provare queste attività. Gli interessati potranno presentarsi direttamente presso la palestra di via Quinto Mansuino a Bussana, il venerdì dalle 17.00. Per informazioni è possibile contattare il numero 3291406789. L'obiettivo è quello di far conoscere sempre di più una disciplina che unisce preparazione atletica, coordinazione, tecnica e spettacolarità, offrendo ai giovani la possibilità di avvicinarsi progressivamente anche all'attività agonistica.

La Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, forte di quarant'anni di attività, propone infatti un'ampia gamma di discipline rivolte a tutte le fasce d'età, dalla pratica ludica e amatoriale fino all'agonismo. Accanto alle novità rappresentate dal trampolino elastico, dal BabyGym e dall'Acrobatica Aerea, proseguono i consolidati corsi di ginnastica artistica maschile e femminile, ginnastica ritmica e altre attività motorie. Le lezioni vengono organizzate nelle palestre scolastiche e comunali di Sanremo, in via Volta, via Panizzi e Valle Armea, Taggia, Ruffini ed Elementari di via Soleri, Arma, viale delle Palme, e Santo Stefano al Mare, sempre sotto la guida di tecnici qualificati e appassionati.