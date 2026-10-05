Università: Levialdi Ghiron (Roma Tor Vergata), 'tirocinio al Gregorio VII completa nostra offerta formativa'

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(Adnkronos) - "Per noi questo rappresenta il completamento di un approccio alla formazione che si basa su una vera e propria rete formativa, non limitata a ciò che viene fatto all'interno dell'università, ma caratterizzata dalla collaborazione con tanti altri soggetti e partner, che costituiscono i pilastri della formazione universitaria nell'ambito medico-veterinario". Sono le parole di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, oggi a Roma, in occasione del via alle lezioni degli studenti del corso di laurea in Veterinaria dell'Ateneo, l'unico nel Lazio, presso il policlinico veterinario Gregorio VII, dove alla formazione teorica si accompagna l'esperienza clinica diretta.