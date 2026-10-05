Eugenio Comencini torna a Bordighera: all’Accademia Balbo un incontro sull’arte e le opere del pittore

Un ritorno ideale di Eugenio Comencini a Bordighera, attraverso le sue opere, i colori e quella particolare luce che ha caratterizzato la sua produzione artistica. È questo il filo conduttore della conferenza-dibattito in programma sabato 10 ottobre alle 17.00 nella Galleria dell’Accademia Balbo, in via Lamboglia 3. L’incontro sarà aperto al pubblico e sarà dedicato in particolare alle opere realizzate dal pittore a Bordighera e nei dintorni, con l’obiettivo di approfondirne il percorso artistico e il rapporto con il territorio. Un appuntamento che vuole riportare l’attenzione su una figura e su una produzione legate anche alla storia culturale della città.

A guidare l’incontro sarà Luigi Iperti, che ha curato le recenti ricerche sulle opere di Comencini e la redazione del volume catalogo "Eugenio Comencini, I colori e la luce". La conferenza offrirà quindi l’occasione per conoscere più da vicino i risultati delle ricerche e per soffermarsi sulle opere che documentano la presenza dell’artista nel Ponente ligure. Attraverso il confronto e il dibattito con il pubblico, saranno ripercorsi alcuni aspetti della sua attività e del suo particolare modo di interpretare paesaggi, atmosfere e luce. Un approfondimento che intende valorizzare anche il patrimonio artistico legato a Bordighera e al suo storico ruolo di luogo di incontro e ispirazione per gli artisti.

L’iniziativa rientra nel programma della 22ª Giornata del Contemporaneo, manifestazione dedicata alla promozione e alla conoscenza dell’arte contemporanea. La scelta di dedicare un appuntamento a Comencini assume inoltre un significato particolare per Bordighera, perché l’incontro vuole essere un vero e proprio ritorno dell’artista in città, nel ricordo delle sue prime mostre alla Galleria La Buca. Un legame con il territorio che viene così recuperato attraverso la ricerca, la documentazione e la rilettura delle opere. La conferenza rappresenterà dunque anche un momento per riscoprire una pagina della storia artistica locale e per riportare al centro dell’attenzione il rapporto tra il pittore e i luoghi che ne hanno accompagnato il percorso.

L’appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 17.00, nella Galleria dell’Accademia Balbo di Bordighera, in via Lamboglia 3. La conferenza-dibattito è aperta al pubblico e si propone come un momento di approfondimento rivolto non soltanto agli appassionati d’arte, ma a tutti coloro che desiderano conoscere meglio la storia artistica della città e le opere realizzate da Comencini nel Ponente. Sarà anche l’occasione per tornare a parlare delle prime esperienze espositive dell’artista a Bordighera e del rapporto con una città che, nel tempo, ha rappresentato un importante punto di riferimento per pittori e protagonisti della cultura.