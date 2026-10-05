Tennis e solidarietà ad Arma di Taggia: il "Torneo del cuore" raccoglie fondi per Telethon (Foto)

Si è concluso ad Arma di Taggia il "Torneo del cuore per la Fondazione Telethon", iniziativa patrocinata dal Comune di Taggia e organizzata per il secondo anno consecutivo dal Circolo Amatori Tennis Armesi. Tre giornate dedicate al tennis, ma soprattutto alla solidarietà, con l'intero ricavato delle quote di iscrizione devoluto alla Fondazione Telethon, impegnata nella ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il torneo si è disputato con la formula del doppio giallo maschile e femminile, coinvolgendo numerosi appassionati sui campi del circolo armese. Una manifestazione che ha saputo unire agonismo, divertimento e impegno sociale. Un appuntamento ormai entrato nel calendario delle iniziative del Circolo Amatori Tennis Armesi e che anche quest'anno ha raccolto una partecipazione significativa.

La grande novità di questa edizione è stata rappresentata dalla presenza, nella prima giornata di gara, di dodici ragazzi della Scuola Tennis del circolo. Un momento particolarmente apprezzato dagli organizzatori, che hanno voluto coinvolgere anche i più giovani in una manifestazione dal forte valore educativo. "Vedere l'entusiasmo e la gioia nei volti dei ragazzi è stato commovente", ha sottolineato il presidente del Circolo Amatori Tennis Armesi Claudio Panizzi, evidenziando il significato di una giornata nella quale lo sport è diventato anche occasione di crescita e condivisione. "La novità di questa edizione – ha dichiarato Panizzi –, è stata proprio la partecipazione di dodici ragazzi della nostra Scuola Tennis alla prima giornata di gara". Un'esperienza che ha permesso ai giovani tennisti di vivere da protagonisti una manifestazione nata per sostenere una causa importante.

Il presidente ha quindi voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, dagli sponsor ai volontari. "Ringrazio gli sponsor che ci hanno aiutato a supportare la Fondazione Telethon e tutti i volontari che sono stati con noi in queste tre belle giornate di sport e solidarietà", ha aggiunto Panizzi. Proprio il coinvolgimento di associazioni, sostenitori e volontari ha consentito al circolo di trasformare il torneo in un appuntamento che va oltre il semplice risultato sportivo. Tutto il ricavato delle iscrizioni è stato infatti destinato a Telethon, confermando la volontà del Circolo Amatori Tennis Armesi di mettere la propria attività al servizio della solidarietà. Una scelta che accompagna da tempo le iniziative del sodalizio e che trova nel tennis un efficace strumento per coinvolgere pubblico e partecipanti.

Al termine delle gare si è svolta la cerimonia di premiazione, alla quale hanno preso parte anche il Vice Sindaco del Comune di Taggia Espedito Longobardi e la consigliera regionale Chiara Cerri. Un momento conclusivo che ha riunito sui campi del circolo partecipanti, organizzatori e sostenitori, celebrando non soltanto i risultati raggiunti sul campo ma anche la finalità benefica dell'iniziativa. Ad aggiudicarsi il torneo sono stati Francesco Guarna e Chiara Fassola, primi classificati. Al secondo posto si sono piazzati Roberto Lops e Daniela Soma, mentre il terzo gradino del podio è andato a Lara Cardi e Paolo Ferron. Quarta posizione, infine, per Antonella Orengo e Giuseppe Parrella.

L'impegno del Circolo Amatori Tennis Armesi nel campo della solidarietà non si fermerà con la conclusione del torneo dedicato a Telethon. Nel mese di novembre, infatti, il circolo ospiterà un'altra manifestazione benefica, questa volta legata alla campagna nazionale per la prevenzione maschile "Nastro blu - Lilt for men". Anche in questo caso il tennis sarà il veicolo attraverso il quale sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione e sostenere le attività della Lilt. Un nuovo appuntamento che conferma la vocazione del circolo armese a promuovere, attraverso lo sport, iniziative capaci di unire partecipazione, attenzione sociale e solidarietà. Dopo Telethon, dunque, l'appuntamento è già fissato per novembre con una nuova giornata dedicata alla salute e alla prevenzione.