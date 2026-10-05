Bocce: memorial Lorenzo Carassale, Frejus e Roverino Ventimiglia fanno festa nell'11ª edizione internazionale

Si è disputato, con l'organizzazione della San Giacomo di Imperia, l'11ª edizione del "Memorial Lorenzo Carassale", manifestazione internazionale di bocce che ha richiamato ancora una volta numerosi protagonisti del movimento delle bocce piccole. La competizione maschile ha visto la partecipazione di 129 giocatori, suddivisi in 29 terne, dando vita a un intenso fine settimana di gare. A imporsi è stata la società francese del Frejus, rappresentata però da una terna tutta composta da campioni italiani. Un successo importante per Diego Rizzi, Andrea Chiapello e Roberto Carassale, capaci di arrivare fino all'atto conclusivo e di conquistare il trofeo con una prestazione senza sbavature.

La finale della competizione maschile ha visto il terzetto del Frejus affrontare la formazione della Vita Nova Savigliano, composta da Dieng Babacar, Baye Dyeye e Romano Diglaudi. La sfida decisiva non ha però avuto storia, con Rizzi, Chiapello e Carassale che hanno imposto il proprio gioco sin dalle prime battute. Il punteggio finale di 13-2 fotografa in maniera eloquente la superiorità mostrata dalla terna vincitrice. Per Diego Rizzi, campione mondiale, e Andrea Chiapello, anch'egli campione, si aggiunge così un altro importante successo a una carriera già ricca di affermazioni. Una vittoria che porta il nome del Frejus sul gradino più alto del podio dell'11ª edizione del Memorial.

Grande interesse anche per la gara femminile a coppie, arrivata quest'anno alla sua seconda edizione. Sono state 42 le giocatrici scese in campo, per un totale di 21 coppie, confermando la crescita e il sempre maggiore coinvolgimento del settore femminile nelle competizioni del territorio. A conquistare il successo sono state le portacolori della Roverino Ventimiglia, con la coppia formata dalla campionessa italiana Simona Bagalà e Valentina Petulicchio. Anche in questo caso la finale ha avuto un esito particolarmente netto, con le ventimigliesi capaci di dominare la sfida decisiva e di chiudere sul risultato di 13-0.

Dall'altra parte della linea di gioco c'era la coppia genovese dell'ABG, composta da Martina Simonotto ed Elvira Grillo, che nulla ha potuto contro la giornata di assoluto rendimento delle portacolori della Roverino. Bagalà e Petulicchio hanno così completato un percorso vincente, mettendo in evidenza qualità tecnica e continuità durante tutta la competizione. Per la Roverino Ventimiglia si tratta di un risultato di prestigio, ottenuto in una manifestazione che, anche grazie alla presenza di atleti di livello nazionale e internazionale, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario delle bocce del Ponente.

Il Memorial Lorenzo Carassale conferma dunque la propria capacità di richiamare giocatori di alto livello e di mettere a confronto realtà sportive provenienti da territori diversi. La presenza della formazione francese del Frejus e delle società piemontesi e liguri ha contribuito a dare alla manifestazione una dimensione internazionale e interregionale. L'11ª edizione ha inoltre ribadito il valore organizzativo della S. Giacomo di Imperia, protagonista di un appuntamento che continua a crescere e a coinvolgere un numero importante di partecipanti. Un fine settimana che ha regalato spettacolo agli appassionati e che ha visto assegnati due trofei a formazioni capaci di imporsi con autorità.

Con questo nuovo week-end imperiese, che segue quello già disputato la settimana scorsa, prosegue quindi la fase di intensa attività agonistica dedicata alle bocce. Le competizioni stanno progressivamente entrando nel vivo e rappresentano anche un'importante preparazione in vista degli appuntamenti della prossima parte della stagione. Nelle prossime settimane, infatti, è previsto l'avvio dei campionati maggiori, a cominciare dalla Serie A maschile e femminile. Il movimento delle bocce piccole si prepara così a vivere una nuova stagione ricca di appuntamenti, con le società liguri chiamate a confrontarsi con le migliori realtà del panorama nazionale.