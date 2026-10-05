Fruit Attraction, la Liguria protagonista a Madrid con il sistema portuale e la logistica dell’ortofrutta

Torna Fruit Attraction, una delle più importanti fiere nel mondo per il settore dell'ortofrutta. E la Regione Liguria, con il coordinamento di Liguria International, coinvolge in un unico stand i principali player del settore logistico dell’ortofrutta della nostra regione. La 18esima edizione della fiera, in programma dal 6 all’8 ottobre, prevede la partecipazione di oltre 2.500 aziende, su una superficie espositiva di 162.000 metri quadrati, e la presenza di più di 121.000 visitatori professionali provenienti da 150 Paesi. Una fiera in crescita esponenziale dove la Liguria si presenta con uno stand ulteriormente ampliato per dare risposta al crescente interesse delle imprese della nostra regione che hanno l’opzione di essere presenti con un proprio spazio all’interno dello stand oppure di avere un punto di riferimento per sviluppare incontri e presentazioni. I partner principali della missione saranno anche in questa edizione l’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Società Gestione Mercato con il Centro Agroalimentare di Genova. L’obiettivo è quello di ribadire - con lo slogan ormai consolidato “Liguria. The Fruitful Hub” - il ruolo della Liguria come prima regione in Italia per le imprese che operano nella blue economy e primo hub portuale per il traffico di container in Italia.



"Dopo il Fruit Logistica di Berlino, il Sistema Ligure, grazie al coordinamento di Liguria International, si conferma al passo con l'evoluzione in crescita dei traffici da e per la nostra regione - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La presenza, condivisa con le due Autorità di Sistema Portuali e la Società Gestione Mercato di Genova, è strategica per valorizzare le competenze e le peculiarità dei nostri scali portuali e della logistica regionale".



I Ports of Genoa svolgono un ruolo chiave nella filiera dei prodotti deperibili destinati ai mercati italiani e del Sud Europa. In particolare: il Porto di Vado Ligure è tra i principali hub del Mediterraneo per la frutta fresca, con 200.000 tonnellate di prodotti movimentate nel 2025. Nello stesso anno, i terminal container dei quattro bacini portuali hanno gestito più di 100.000 unità reefer. Grazie a una rete intermodale capillare e alla disponibilità di carri ferroviari dedicati, i prodotti freschi possono raggiungere in perfette condizioni il Nord Italia e il Sud Europa.



Il Porto della Spezia rappresenta da anni uno scalo di riferimento tra i porti contenitori gateway del Mediterraneo, con una quota di traffico nazionale pari al 18%. Con i suoi 564 reefer plugs (464 presso il terminal LSCT e 100 presso il terminal TDG), garantisce collegamenti diretti con le principali destinazioni internazionali, confermandosi come hub strategico anche per i poli del freddo.



Il Mercato Ortofrutticolo di Genova si presenta a Madrid come Centro Logistico Agroalimentare di rilevanza nazionale, attivo 24 ore su 24, con 25 operatori dell’ortofrutta, 22 imprese della logistica, 9 florovivaistiche, per un totale di 575 lavoratori diretti e circa 6.200 nell’indotto, con 2.000 accessi giornalieri e un fatturato che supera i 250 milioni di euro l’anno.



La partecipazione internazionale alla fiera sarà ulteriormente rafforzata dall’ingresso di nuovi Paesi, tra cui Armenia, Australia, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Isole Vergini Britanniche, Giappone, Malesia, Repubblica Ceca, Svezia e Tunisia.



Allo stand ligure, gli operatori internazionali provenienti da numerosi Paesi saranno accolti, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Genova e di Confcommercio Genova, dai prodotti di Liguria Gourmet, con una selezione delle eccellenze enogastronomiche e dei prodotti tipici del territorio regionale.

