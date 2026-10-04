Calcio: Virtus Sanremese, pari a Pontedecimo. Burdisso illude, Messina risponde e il San Cipriano firma l'1-1

San Cipriano - Virtus Sanremese 1-1

Marcatori: 46' pt Burdisso (V), 7' st Messina (SC).

San Cipriano: Balbi, Oliva, Del Fiore, Montecucco, Pelosi, Burdo, Verani, Aprile, Ferrante, Messina, Vicini. A disposizione: Piccardo, Bondelli, Comotto, Iaropoli, Villa, Podesta, Prandi, Rizqaoui, Traverso. All.: Tovani.

Virtus Sanremese: Brizio, Martelli, Gonella, Bregliano, Castaldo, Taddei, Elkamli, Turrini, Burdisso, Gagliardi, Alvarez Barreto. A disposizione: Iachi Bonvin, Ferrante, Crudo, Miceli, Cosenza, Schillaci, Pellicano, Camerino, Negro. All.: Fiuzzi.

Ammoniti: Gagliardi (V) per simulazione.

Sostituzioni Virtus Sanremese: 17' st Cosenza per Gonella, Pellicano per Alvarez Barreto; 25' st Camerino per Burdisso; 32' st Crudo per Elkamli.

La Virtus Sanremese torna da Pontedecimo con un punto, al termine di una partita intensa e combattuta contro il San Cipriano. Allo stadio "Grondona" finisce 1-1, un risultato che consente alla formazione matuziana di muovere la classifica e di salire a quota 5 punti nel girone di Promozione. Una gara nella quale i biancazzurri hanno avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato, riuscendo a trovare il vantaggio proprio nelle battute conclusive del primo tempo. Nella ripresa, però, la reazione dei padroni di casa ha portato al pareggio. La squadra allenata da Fiuzzi ha comunque mostrato carattere e capacità di tenere testa a un avversario determinato.

La Virtus Sanremese parte con il piglio giusto e al 18' costruisce la prima grande occasione della partita. Alvarez Barreto parte in contropiede e, al termine di una ripartenza particolarmente efficace, riesce a concludere verso la porta avversaria, colpendo però un clamoroso palo. Gli ospiti insistono e cercano di sfruttare gli spazi lasciati dal San Cipriano, mantenendo alta la pressione. Al 22' arriva l'ammonizione per Gagliardi, sanzionato per simulazione. La squadra matuziana non si lascia condizionare e continua a spingere alla ricerca del gol. Poco prima dell'intervallo è ancora un legno a negare la gioia agli ospiti, questa volta con Burdisso protagonista.

Il gol, però, è soltanto rimandato di pochi istanti. Quando il primo tempo sembra ormai destinato a chiudersi sullo 0-0, la Virtus Sanremese trova infatti la giocata decisiva. Al 46' del primo tempo Burdisso riesce a trovare il varco giusto e a battere Balbi, portando gli ospiti sull'1-0 proprio allo scadere. Un vantaggio meritato per quanto mostrato dalla formazione matuziana nella prima frazione, anche alla luce delle due occasioni clamorose terminate contro il palo. Il San Cipriano è così costretto a rientrare negli spogliatoi sotto di una rete, mentre la Virtus può affrontare l'intervallo con la consapevolezza di aver concretizzato la propria pressione proprio nel momento più importante.

Nella ripresa, però, i padroni di casa cambiano atteggiamento e aumentano immediatamente la pressione. Il San Cipriano cerca con maggiore insistenza la via del pareggio e al 7' del secondo tempo riesce a ristabilire l'equilibrio. È Messina a firmare l'1-1, riportando la partita sui binari dell'incertezza. La Virtus Sanremese prova a reagire e mister Fiuzzi decide di intervenire sulla formazione, ricorrendo alla panchina per dare nuova energia alla squadra. Al 17' arrivano due cambi contemporaneamente, con Cosenza e Pellicano che prendono il posto rispettivamente di Gonella e Alvarez Barreto.

La girandola delle sostituzioni prosegue al 25', quando Camerino subentra a Burdisso, autore del gol del momentaneo vantaggio. Al 32' spazio anche per Crudo, che prende il posto di Elkamli. Nel finale entrambe le squadre cercano l'episodio che potrebbe decidere la sfida, ma il risultato non cambia più. La Virtus Sanremese riesce quindi a portare a casa un punto prezioso in trasferta, dopo una gara nella quale ha avuto le proprie migliori occasioni nella prima frazione, mentre il San Cipriano ha reagito con efficacia nella ripresa.

Al termine dei novanta minuti resta dunque l'1-1 del "Grondona", con la Virtus Sanremese che sale a 5 punti in classifica. Per la formazione matuziana si tratta di un risultato che permette di dare continuità al percorso di questo avvio di stagione, anche se resta il rammarico per non essere riuscita a conservare il vantaggio maturato allo scadere del primo tempo. Una partita comunque positiva sotto il profilo dell'atteggiamento, con i due pali colpiti e una prestazione che ha consentito alla squadra di Fiuzzi di giocarsela alla pari fino al triplice fischio.