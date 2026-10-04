Calcio, Serie D: un punto per l'Imperia a Orbassano. Margiotta illude, Achino firma il pari

LASCARIS-IMPERIA 1-1 (19' Margiotta, 43' Achino)

LASCARIS: Castaldi, Capra, Savva, Cena, Fiore, Accorsini, Fioccardi (87' Quattrocchi), Cottafava, Achino (74' Siga), Ierino (71' Zeni), Trombin (63' Vanegas). A disp. Lepore, Armani, Bianco, Bruno, Destefano. All. Falco.

IMPERIA: Sourzac, Welbeck, Di Renzo, Costantini, Carella (57' Bresciani), Puentes (52' Musaba), Cekrezi (52' Infante), Margiotta (71' Cecere), Vuillermoz, Fofana, Anton (65' Guida). A disp. Ascioti, Rizzotti, Pisano, Samb. All. Lerda.

ARBITRO: Maiellaro di Parma

L'Imperia torna da Orbassano con un punto al termine di una partita che i nerazzurri hanno avuto la possibilità di indirizzare in maniera diversa. Contro un Lascaris ordinato e capace di creare più di qualche problema, la squadra di mister Lerda passa in vantaggio al 19' con Margiotta, bravo a concretizzare un'azione insistita. L'Imperia, dopo il gol, continua a spingere e in più occasioni ha la possibilità di trovare il raddoppio, senza però riuscire a chiudere la partita. Il Lascaris resta in partita e al 43' trova il pareggio con Achino, sfruttando una decisione troppo frettolosa di Sourzac, uscito dai pali e rimasto lontano dalla porta. Il numero 9 bianconero si accentra e con un destro sotto la traversa firma l'1-1.

La partita era iniziata con buoni ritmi e con le due squadre subito propositive. Al 3' Costantini apre per Cekrezi, il cross è indirizzato verso Fofana, ma Castaldi è bravo a respingere. Dall'altra parte Ierino serve Achino, che si presenta sull'out di destra e mette in mezzo un pallone sul quale la difesa nerazzurra interviene prima degli attaccanti. Al 12' è Welbeck a cercare la conclusione, deviata in corner. Il Lascaris prova a ripartire e al 16' Cottafava trova il muro della difesa imperiese, mentre sul ribaltamento di fronte Margiotta calcia con il sinistro, ma Sourzac controlla senza difficoltà. Tre minuti più tardi, però, il vantaggio nerazzurro arriva proprio con Margiotta.

L'Imperia sembra poter gestire bene la situazione e continua a rendersi pericolosa. Al 23' bella combinazione sulla sinistra tra Margiotta e Carella, con quest'ultimo che perde il pallone in area, vince un rimpallo e prova la conclusione di destro, mandando però la sfera sull'esterno della rete. Due minuti più tardi cross di Di Renzo, Castaldi smanaccia e il pallone arriva a Carella, la cui conclusione a botta sicura viene respinta dai difensori bianconeri. Al 28' è Trombin a calciare dal limite, trovando la respinta di Puentes, mentre sul successivo cross di Fiore è Sourzac a fare sua la sfera. L'Imperia sembra poter trovare il secondo gol, ma al 43' arriva la doccia fredda del pareggio.

Dopo un momento di pressione nerazzurra, uno spiovente al limite dell'area viene respinto di testa da Sourzac. La scelta del portiere di uscire dai pali si rivela però troppo rischiosa e il pallone finisce sui piedi di Achino, che ha tutto il tempo per accentrarsi e calciare di destro sotto la traversa. È l'1-1, risultato con il quale le squadre vanno al riposo. Nella ripresa l'Imperia prova nuovamente a mettere pressione alla formazione di casa. Al 61' un'azione insistita porta Margiotta alla conclusione con il sinistro, ma il portiere del Lascaris alza il pallone sopra la traversa. Al 66' arrivano anche le proteste degli ospiti per un possibile fallo di mano in area: sugli sviluppi di un corner, l'incornata di Margiotta sembra essere fermata da un braccio largo di un difensore, ma l'arbitro lascia proseguire.

Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo da tre punti. Al 70' Margiotta mette in mezzo un pallone interessante, ma Bresciani in girata non trova la porta. Poco dopo il Lascaris va vicino al vantaggio: Zeni riceve un bel lancio, brucia Bresciani e, arrivato al limite dell'area piccola, prova il destro, che però risulta strozzato. Nell'occasione Bresciani rimane dolorante e zoppica vistosamente, ma l'Imperia ha già effettuato tutti i cinque cambi e il giocatore è costretto a stringere i denti. All'80' rientra in campo e resta a disposizione della squadra fino al termine.

L'Imperia prova a costruire qualcosa nel finale. All'84' Costantini crossa verso il centro, ma né Di Renzo né Musaba riescono ad arrivare sul pallone. Un minuto più tardi è ancora Bresciani a rendersi protagonista con un gran cross: Musaba arriva sul secondo palo e prova la conclusione al volo, senza però riuscire a inquadrare la porta. Al 90' Welbeck tenta la soluzione da fuori area, ma il suo tiro termina a lato. Dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara Maiellaro di Parma sancisce la fine della partita.

Per l'Imperia arriva dunque un pareggio che lascia qualche rimpianto, soprattutto considerando le occasioni avute dai nerazzurri nella prima parte della gara e la possibilità di portarsi sul doppio vantaggio. La squadra di Lerda è riuscita a creare diverse situazioni pericolose, ma dopo il pareggio ha faticato a trovare la giocata decisiva per tornare avanti. Al termine della partita, inoltre, c'è stato un confronto tra la squadra e gli ultras imperiesi giunti numerosi in tribuna a Orbassano per seguire la formazione nerazzurra. Un momento di dialogo dopo una gara nella quale l'Imperia avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più del solo punto conquistato.