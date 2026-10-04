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Sport | 04 ottobre 2026, 18:10

Calcio, Ospedaletti ko nel derby: l’Argentina Arma si impone 4-2 allo “Sclavi”

Seconda giornata amara per gli orange di Luccisano, battuti ad Arma di Taggia dai rossoneri trascinati dalla doppietta di Bah. Inutile il momentaneo pareggio firmato da Brizio

Calcio, Ospedaletti ko nel derby: l’Argentina Arma si impone 4-2 allo “Sclavi”

Battuta d’arresto alla seconda giornata di campionato per l’Ospedaletti, superato 4-2 dall’Argentina allo “Sclavi” di Arma di Taggia.

Padroni di casa in vantaggio al 9’ con Orengo, che mette in rete al termine di un’azione rocambolesca in area di rigore. Passano due minuti e l’Ospedaletti trova il pari: Grisi serve Brizio, il numero 9 orange supera un difensore avversario e insacca. Al 17’, però, i padroni di casa si portano nuovamente in vantaggio con Bah, che sfrutta al meglio il calcio di punizione battuto da Bastita. A un minuto dall’intervallo l’Argentina allunga: a segno ancora Bah, abile a sfruttare una disattenzione della retroguardia orange.
Nella ripresa i padroni di casa calano il poker al 75’ con un tiro da fuori di Bastita che, complice anche una deviazione, si insacca alle spalle di Bazzoli. All’84’ Santarsiero firma la rete del definitivo 4-2.

Argentina Arma - Ospedaletti 4-2
Marcatori: 9’ Orengo, 11’ Brizio, 17’ e 44’ Bah, 75’ Bastita, 84’ Santarsiero

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Santarsiero, 3 Cappello (40’ 13 Cascone), 4 Campagnani (50’ 15 Di Donato), 5 Fontana (75’ 19 Mema), 6 Cianci, 7 Grisi, 8 Calvini (75’ 18 Gentile), 9 Brizio, 10 Pesce (50’ 14 Akkioui), 11 Di Marco
A disposizione: 12 Gallo, 16 Aboulfadl, 17 Urciuoli, 20 Ben Belgacem
Allenatore: Fabio Luccisano

Argentina Arma: 1 Ventrice, 2 Caffi, 13 Bah (78’ 15 Muccio), 4 Bastita, 5 Saba, 6 Russo, 7 Conrieri, 8 Coccoluto, 9 Orengo (65’ 16 Lanteri), 10 Alemanno (75’ 14 Oddone), 11 Verrando (80’ 17 Bakayoko)
A disposizione: 12 Calcina, 3 Buratti, 18 Avandro, 19 Bestagno, 20 Sidibe
Allenatore: Daniele Capozucca

Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

Ammoniti: Di Donato

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