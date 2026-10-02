A Taggia nasce OffiCine di Ponente: cultura, cinema, musica e memoria per raccontare la Valle Argentina

A Taggia nasce OffiCine di Ponente, nuova associazione culturale no profit fondata da professionisti della cultura, del cinema e dello spettacolo con l'obiettivo di costruire un progetto stabile dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, civile e identitario della città e della Valle Argentina. L'associazione vuole creare occasioni di incontro e produzione artistica capaci di mettere in relazione memoria e contemporaneità, abitanti e nuovi cittadini, artisti, studiosi, associazioni e studenti. Cinema, musica, fotografia, incontri e residenze artistiche saranno gli strumenti attraverso i quali proporre nuovi sguardi sulla storia e sulla cultura del territorio.

Uno degli elementi caratterizzanti di OffiCine di Ponente sarà la volontà di fare in modo che le iniziative non si esauriscano con la conclusione degli eventi. Ogni appuntamento sarà infatti accompagnato da una documentazione fotografica e audiovisiva, attraverso interviste, brevi documentari e racconti per immagini destinati a comporre nel tempo un vero e proprio archivio della comunità. I materiali saranno raccolti e diffusi attraverso un apposito canale YouTube e i social dell'associazione, con l'obiettivo di costruire un percorso di mediazione culturale aperto alla partecipazione dei cittadini. "Tutta la storia che si racconta per immagini, per tutte le storie che si possono immaginare" è la frase che sintetizza la filosofia del progetto.

Il primo progetto promosso dall'associazione sarà IN SITU, una residenza artistica dedicata al rapporto tra musica, architettura e ascolto, realizzata con il patrocinio del Comune di Taggia. Dal 3 al 10 ottobre 2026, l'ex Chiesa di Santa Teresa diventerà infatti un vero e proprio laboratorio acustico. Il violista e compositore Jean René vivrà e lavorerà all'interno della chiesa seicentesca, esplorandone gli spazi, i silenzi e le risonanze, con l'obiettivo di creare un'opera pensata appositamente per quel luogo. Una ricerca che porterà alla realizzazione del concerto conclusivo in programma sabato 10 ottobre alle 21.

L'appuntamento si terrà nell'ex Chiesa di Santa Teresa, in via De Fornari 6, traversa di via San Dalmazzo. Jean René, alla viola e alla composizione, sarà affiancato dalla violinista Celine Arcand e dal contrabbassista Tommaso Rolando. Il concerto nasce dall'incontro tra i tre musicisti e l'architettura dell'antico edificio, dove la pietra e l'acustica della chiesa diventeranno parte integrante dell'ensemble. Le strutture musicali saranno costruite attraverso forme flessibili e improvvisazioni guidate, in un dialogo continuo con lo spazio che ospiterà l'esibizione.

Jean René, musicista e compositore originario di Montréal, vanta una significativa esperienza internazionale. Dopo alcuni anni trascorsi in Italia in diverse orchestre sinfoniche, tra cui quella di Sanremo, è rientrato in Québec entrando nell'organico dell'Orchestre Métropolitain de Montréal. Alla formazione classica ha affiancato lo studio della composizione e una ricerca nell'ambito della musica improvvisata e d'avanguardia, con particolare attenzione all'interazione tra suono e spazio. Il suo percorso è inoltre legato alla collaborazione con i musicisti di Ambiance Magnetique, collettivo e consorzio discografico del Québec protagonista di una delle scene musicali più creative e sperimentali degli ultimi decenni.

Accanto a lui ci saranno Celine Arcand, violinista di Montréal che collabora con l'Orchestre Métropolitain e con Les Grands Ballets Canadiens e che ha sviluppato anche una ricerca sulla musica tradizionale e sull'improvvisazione, e Tommaso Rolando, contrabbassista genovese con un percorso personale legato allo strumento e all'improvvisazione. Rolando ha collaborato con realtà del mondo della danza, del teatro e delle arti visive, sviluppando un linguaggio aperto all'incontro tra discipline differenti. Tre esperienze diverse che si incontreranno quindi a Taggia, all'interno di un luogo storico, per costruire un'esperienza basata sull'ascolto del luogo e sulla relazione con chi lo abita.

Con IN SITU, OffiCine di Ponente propone quindi il primo esempio concreto della propria visione: un patrimonio da conoscere e custodire, ma anche da attraversare e reinterpretare attraverso la creatività contemporanea. La nuova associazione punta così a fare di Taggia e della Valle Argentina un luogo di produzione culturale, capace di raccontare la propria storia attraverso linguaggi diversi e di costruire, nel tempo, una memoria condivisa. Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 21 nell'ex Chiesa di Santa Teresa, dove musica, architettura e improvvisazione si incontreranno per dare vita a un progetto nato direttamente dall'ascolto dello spazio.