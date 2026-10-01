Tennis Club Solaro, a Sanremo: lo Sporting Club Sassuolo campione d’Italia Under 12 (Foto)

Si è conclusa domenica 20 settembre, sui campi del Tennis Club Solaro di Sanremo, la Finale Nazionale dei Campionati Italiani a squadre Under 12 maschile 2026. A conquistare il titolo di campione d’Italia è stato lo Sporting Club Sassuolo, che in finale ha superato il Tennis Club Riccione.

La formazione emiliana ha chiuso la finale sul 2-0. Enrico Sesti, già campione italiano Under 12 in singolare nel 2026, ha superato Gianmaria Dellarosa con il punteggio di 6-3 6-2, mentre Tommaso Migliorini ha battuto Gianmarco Diana per 6-3 1-6 6-4, consegnando allo Sporting Club Sassuolo lo scudetto nazionale.

Per il circolo modenese si tratta del ritorno al titolo nazionale Under 12 a squadre dopo quattro anni: l'ultimo successo nella categoria risaliva infatti al 2021. La squadra, guidata dal maestro Francesco De Laurentiis, comprendeva anche Davide Bonazza, Alessandro Serra Zanetti ed Edoardo Storchi.

Sul terzo gradino del podio si è classificato il Tennis Club Finale, mentre il Tennis Club Parioli ha chiuso la competizione al quarto posto.

La manifestazione ha riunito a Sanremo alcuni dei migliori giovani talenti del tennis italiano, offrendo al pubblico presente incontri di elevato livello tecnico e agonistico.

Per il Tennis Club Solaro si è trattato di un importante appuntamento federale, ospitato nella struttura di Strada Solaro 111, che ha accolto le squadre impegnate nella fase finale della competizione nazionale.

La giornata conclusiva si è chiusa con la cerimonia di premiazione, alla presenza dei rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel.