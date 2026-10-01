Natalia Ginzburg protagonista della conviviale del Soroptimist Sanremo: letteratura, memoria e Resistenza

La figura e l'opera di Natalia Ginzburg sono state al centro della conviviale del Soroptimist Club di Sanremo, presieduto da Stefania Manelli, che si è svolta il 30 settembre all'Hotel Belsoggiorno. Un appuntamento dedicato alla letteratura italiana del Novecento e, più in generale, al rapporto tra cultura, storia e memoria, che ha coinvolto le socie in un percorso attraverso l'opera e la personalità di una delle voci più autorevoli della narrativa italiana. A guidare l'approfondimento sono state le professoresse Lucinda Buja e Francesca Rotta Gentile, entrambe protagoniste della vita culturale del territorio.

Lucinda Buja, docente e studiosa di lettere classiche e letteratura italiana, vanta una lunga attività didattica e culturale tra Sanremo, la Liguria, Nizza e l'Università di Genova. Nel 2023 ha ricevuto il Premio San Romolo per la Cultura, assegnato dalla Famija Sanremasca, per il suo impegno nell'insegnamento e nella divulgazione letteraria. Socia storica del Soroptimist Sanremo, ne è stata anche presidente nel biennio 2011-2013. Nel corso della serata ha dedicato il proprio intervento a La famiglia Manzoni, il romanzo di Natalia Ginzburg pubblicato da Einaudi nel 1983, soffermandosi sull'originalità dell'opera, sullo stile e sulle fonti utilizzate dalla scrittrice.

L'intervento della professoressa Buja ha permesso di approfondire anche le polemiche suscitate dalla pubblicazione del volume, inserendolo nel più ampio percorso della produzione letteraria di Natalia Ginzburg e nel contesto della narrativa italiana del Novecento. Un'analisi che ha messo in evidenza le caratteristiche di un'opera capace di confrontarsi con la storia e con la memoria attraverso uno sguardo personale e una scrittura riconoscibile. La famiglia Manzoni diventa così anche un'occasione per rileggere il rapporto della scrittrice con la tradizione letteraria italiana e con i grandi temi che hanno attraversato la sua attività.

A seguire è intervenuta Francesca Rotta Gentile, docente al Liceo "G.D. Cassini", giurata del Premio Strega dal 2017 e ideatrice della rassegna "Cervo ti Strega". Il suo contributo ha portato l'attenzione sul legame tra il Castello di Perno e la casa editrice Einaudi, luogo e realtà editoriale legati ad alcuni dei più importanti protagonisti della cultura italiana del Novecento. Nel corso dell'intervento sono stati ricordati, tra gli altri, Italo Calvino e Primo Levi, figure che hanno contribuito a rendere Einaudi uno dei principali punti di riferimento della cultura letteraria italiana.

Francesca Rotta Gentile ha inoltre richiamato la rassegna dedicata a Natalia Ginzburg, da lei ideata e avviata nel luglio 2026, un progetto nel quale letteratura, memoria e Resistenza si intrecciano per riproporre al pubblico la figura e l'opera della scrittrice. Un percorso che conferma l'attualità dei temi affrontati da Ginzburg e la capacità dei suoi libri di dialogare ancora oggi con il presente. La serata del Soroptimist ha così rappresentato un'ulteriore occasione per mantenere vivo il confronto sulla cultura italiana e sulle figure che ne hanno segnato la storia.

L'incontro si è concluso con grande interesse da parte delle socie del Soroptimist Club di Sanremo, che hanno seguito gli interventi delle due relatrici in un percorso tra libri, vicende storiche e memoria culturale. Una conviviale che ha consentito di riscoprire, attraverso prospettive diverse e complementari, una delle personalità più originali della letteratura italiana del Novecento, riportando al centro dell'attenzione non soltanto i suoi romanzi, ma anche il mondo culturale e umano nel quale la sua opera è maturata.