Percorsi didattici e momento conviviale, studenti svizzeri a Bordighera per uno stage di petanque (Foto)

Stage di petanque a Bordighera. L'appuntamento, andato in scena ieri, ha chiuso così gli eventi giovanili dedicati al 75° anniversario dalla fondazione del circolo boccistico Biancheri-Muller.

Lo stage era rivolto alla classe IV del prestigioso istituto Svizzero Buelrain di Winthertur (Zurich). "I 21 studenti e due professori si sono appassionati nell'apprendere le tecniche del gioco e dopo due ore di percorsi didattici si sono sfidati in due partite a terna" - fa sapere il circolo boccistico Biancheri-Muller.

A ciascun partecipate, a conclusione dello stage, è stato consegnato dall'istruttore Massimo Ambesi, dai soci Fulvia Messina e Marco Cricca, dal presidente del circolo boccistico Biancheri-Muller Angelo Gazzelli, sotto la regia e presentazione in tedesco dell'addetto stampa Franz Verrando, un diploma di partecipazione. La serata si è conclusa con un momento convivale: una cena vegetariana, tanta allegria e la promessa da parte dei partecipanti di tornare il prossimo anno.