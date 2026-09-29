Judo, ripartenza da applausi per il Sakura Arma: argento per Liparoti e bronzo per Armonio

La ripresa dell'attività agonistica dopo la pausa estiva ha regalato due importanti medaglie al Judo Club Sakura Arma di Taggia. Il sodalizio ponentino è stato protagonista lo scorso 19 e 20 settembre a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, in occasione del "Trofeo Italia Es. B Judo Trentino" e del "Trofeo Italia Es. A Judo Trentino". Una ripartenza dunque più che positiva per i giovani judoka, capaci di confermare sul tatami il buon lavoro svolto durante i mesi estivi. Le due competizioni hanno richiamato complessivamente 617 atleti appartenenti a 212 società provenienti da tutto il territorio nazionale. A rappresentare il Judo Club Sakura Arma sono stati quattro giovani atleti: gli Esordienti B Andrea Indelicato e Martina Liparoti e le Esordienti A Ginevra Armonio e Lucia Nobile.

Ad accompagnare la squadra in gara è stato il M° Benemerito Alberto Ferrigno, che ha seguito da vicino le prove dei quattro portacolori del club. Tutti hanno affrontato l'impegno con determinazione, mettendo a frutto la preparazione svolta durante l'estate. Un aspetto particolarmente significativo, considerando che gli atleti non hanno interrotto gli allenamenti neppure durante i mesi più caldi dell'anno. Nonostante il caldo, infatti, i giovani judoka hanno continuato con costanza a frequentare le lezioni guidate dal Tecnico Alessio Ferrigno, arrivando così all'appuntamento agonistico con una buona condizione. La risposta arrivata dalle gare trentine ha premiato il lavoro svolto in palestra, con prestazioni che hanno permesso al Sakura Arma di tornare a casa con un bilancio decisamente positivo.

A conquistare la medaglia d'argento è stata Martina Liparoti, protagonista nella categoria 36 kg delle Esordienti B femminili. La giovane atleta ha affrontato con grande determinazione il confronto con le avversarie, riuscendo a raggiungere un prestigioso secondo posto. Sul terzo gradino del podio è invece salita Ginevra Armonio, che ha ottenuto una bella medaglia di bronzo nella categoria 57 kg delle Esordienti A femminili. Due risultati che impreziosiscono la ripartenza agonistica del club e rappresentano un'importante conferma per le due atlete. Per entrambe, il podio conquistato a Borgo Valsugana costituisce anche un ulteriore stimolo in vista dei prossimi appuntamenti, in una stagione che si preannuncia ricca di impegni.

Buone anche le prestazioni degli altri due rappresentanti del Sakura Arma. Andrea Indelicato, impegnato nella categoria 55 kg Esordienti B, e Lucia Nobile, in gara nella categoria 57 kg Esordienti A, hanno dato il massimo durante i rispettivi incontri. Pur non riuscendo a raggiungere la zona medaglie, entrambi hanno evidenziato impegno e determinazione, affrontando una competizione di alto livello e maturando ulteriore esperienza. Il risultato complessivo della trasferta trentina va quindi oltre le due medaglie conquistate: per il club taggese sono arrivate indicazioni positive anche dal percorso degli atleti che non hanno raggiunto il podio. Un bagaglio di esperienza prezioso in vista delle prossime gare.

La soddisfazione dei tecnici Alberto e Alessio Ferrigno è quindi evidente al termine della prima uscita agonistica dopo la pausa estiva. "I ragazzi hanno risposto molto bene, presentandosi puntuali agli allenamenti, con una giusta carica di entusiasmo – spiegano i tecnici –, le prossime gare sono vicine e quindi occorre mettere il massimo impegno nella preparazione". Parole che sottolineano come il lavoro del Sakura Arma sia già proiettato verso i prossimi appuntamenti. Le due medaglie di Borgo Valsugana rappresentano infatti un ottimo punto di partenza, ma anche uno stimolo a continuare ad allenarsi con serietà e costanza. Per i giovani judoka del club taggese è già tempo di tornare sul tatami e preparare le prossime sfide.