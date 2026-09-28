Virtus Sanremese, la risposta più importante arriva dopo l'esonero: 4-0 all'Olimpic 1971 e segnali di svolta

La Virtus Sanremese supera l'esame più difficile, quello con se stessa, e lo fa con un netto 4-0 ai danni dell'Olimpic 1971, formazione neopromossa ma già capace di mostrare qualità, organizzazione e un blasone importante. Una vittoria che vale tre punti e che, soprattutto, arriva al termine di una settimana particolarmente delicata per la società matuziana, segnata dall'esonero del tecnico. Una scelta forte, indicata in casa societaria come necessaria per dare una scossa, ma che ha lasciato inevitabilmente anche un profondo dispiacere sul piano umano. Il gruppo era chiamato a reagire e a ritrovare immediatamente compattezza, oltre che certezze. La risposta arrivata dal campo è stata quella che l'ambiente auspicava.

L'avvio della gara ha fotografato perfettamente il momento vissuto dalla Virtus Sanremese. I padroni di casa sono apparsi tesi e comprensibilmente contratti, ancora alle prese con le scorie emotive di una settimana complicata. Di fronte, inoltre, c'era un'Olimpic 1971 tutt'altro che intenzionata a fare da semplice comparsa, forte di una struttura tattica già ben definita e di un'organizzazione che ha confermato il valore della squadra neopromossa. Il primo tempo si è così sviluppato all'insegna dell'equilibrio e della prudenza, con le due formazioni attente soprattutto a non concedere spazi. Le occasioni non sono bastate a rompere l'inerzia di una partita inizialmente bloccata. Si va dunque all'intervallo sullo 0-0, con la Virtus ancora alla ricerca della scintilla necessaria per cambiare ritmo.

Nella ripresa, però, la partita cambia completamente volto. Simone Teti, chiamato a guidare il gruppo in questa delicata fase di transizione, legge bene la situazione e con le sostituzioni riesce a imprimere una svolta alla gara. L'ingresso delle forze fresche restituisce energia e imprevedibilità alla formazione matuziana, che comincia a giocare con maggiore scioltezza e soprattutto a mettere in mostra la propria qualità. Al 56' arriva così il gol che rompe l'equilibrio: Gagliardi firma una splendida rete di tacco al volo, con una soluzione tecnica di grande difficoltà e bellezza, spalle alla porta. È il momento che libera la Virtus dalle tensioni del primo tempo e apre definitivamente gli spazi per una seconda parte di gara completamente diversa.

Il raddoppio arriva al 76', ancora nel segno di Gagliardi. L'attaccante si presenta dal dischetto dopo il calcio di rigore assegnato alla Virtus Sanremese per l'atterramento di Pellicano' e non sbaglia, firmando la propria doppietta personale. Sul 2-0 la squadra matuziana trova ulteriore fiducia e continua a spingere, mentre l'Olimpic fatica a contenere la nuova intensità dei padroni di casa. La terza rete arriva poco dopo ed è un'altra fotografia della qualità offensiva della Virtus: Crudo, anche lui entrato a partita in corso, parte in progressione e mette in mostra uno dei suoi marchi di fabbrica. Una discesa irresistibile si conclude con un potente e preciso tiro dalla distanza che supera l'estremo difensore genovese e vale il 3-0.

La gara è ormai indirizzata, ma la Virtus non rallenta e nel recupero trova anche il quarto gol, completando una ripresa di assoluto spessore. A firmarlo è Pellicano', che raccoglie così i frutti del proprio ingresso in campo e mette il sigillo definitivo sul pomeriggio matuziano. Dal possibile rischio di una gara condizionata dalle tensioni della settimana si passa quindi a una vittoria larga e convincente, costruita soprattutto nella seconda metà dell'incontro. Il 4-0 racconta una squadra capace di ritrovare progressivamente se stessa, reagendo alle difficoltà con carattere. Gagliardi, Crudo e Pellicano', tutti protagonisti delle reti della ripresa, hanno rappresentato al meglio la capacità della rosa di cambiare volto attraverso gli uomini entrati dalla panchina.

La Virtus Sanremese supera dunque una settimana complicata con una risposta importante soprattutto sul piano mentale. L'esonero del tecnico aveva inevitabilmente lasciato interrogativi e amarezza, ma la squadra ha saputo trasformare quelle difficoltà in energia positiva, ritrovando sul terreno di gioco qualità e determinazione. Il lavoro di Simone Teti in questa fase di transizione ha prodotto una risposta concreta, con una ripresa nella quale la formazione matuziana ha mostrato personalità, intensità e soluzioni offensive. I tre punti consentono inoltre alla Virtus di muovere una classifica che, dopo le prime giornate, comincia già a delineare un campionato particolarmente interessante. E soprattutto restituiscono fiducia a un ambiente che aveva bisogno di una risposta immediata.

Il 4-0 all'Olimpic 1971 rilancia così le ambizioni della Virtus Sanremese in un campionato di Promozione che si annuncia combattuto e ricco di protagonisti. La formazione matuziana era stata indicata alla vigilia tra le squadre chiamate a recitare un ruolo di primo piano e questa prestazione, soprattutto per come è maturata, conferma le potenzialità di un gruppo che dispone di qualità importanti. Il cammino è ancora lungo e la stagione è appena agli inizi, ma la reazione dopo la tempesta è stata netta. Prima ancora dei quattro gol, la Virtus ha ritrovato convinzioni e compattezza. E se il primo tempo aveva raccontato tutte le difficoltà del momento, la ripresa ha mostrato una squadra capace di lasciarsele alle spalle.