Pallamano, a Imperia il primo concentramento giovanile dell'Area 2: protagonisti i classe 2012 e 2013

Si è svolto sabato scorso, al PalaSancamillo di Imperia, il primo concentramento di pallamano giovanile maschile dedicato all'Area 2, che comprende Lombardia, Liguria e Piemonte. A scendere in campo sono stati i giovani atleti nati nel 2012 e nel 2013, convocati sotto la guida del tecnico federale Marco Affricano. Una giornata importante per il movimento giovanile, che ha permesso di riunire e mettere a confronto alcuni dei migliori giovani del territorio. Per la Liguria erano presenti rappresentanti dell'ABC Bordighera, della Pallamano Ventimiglia e della Pallamano San Camillo Imperia.

Per quanto riguarda la Lombardia, il percorso di selezione e lavoro con i giovani proseguirà separatamente con un apposito raduno in programma a Cologne, in provincia di Brescia. Al PalaSancamillo non sono mancati i rappresentanti della pallamano imperiese, a testimonianza dell'attenzione rivolta dalla Federazione allo sviluppo del settore giovanile. Presenti il delegato regionale Walter Arpe e il delegato provinciale JeanClaude Asnong, impegnati nel coordinamento delle attività sul territorio. Il concentramento ha rappresentato quindi non soltanto un momento tecnico per gli atleti, ma anche un'occasione di confronto in vista dei prossimi appuntamenti.

Nel corso dello stesso pomeriggio si è inoltre svolto un incontro con le società della provincia di Imperia, dedicato allo sviluppo e alla promozione dell'attività giovanile. Al centro del confronto, in particolare, la necessità di avvicinare sempre più bambini e ragazzi alla pallamano, con una particolare attenzione alle scuole elementari e medie. L'obiettivo è quello di creare nuove opportunità di pratica sportiva e ampliare la base dei giovani che si avvicinano alla disciplina. Un lavoro che coinvolgerà direttamente le società locali, chiamate a collaborare per costruire un percorso condiviso.

All'incontro erano presenti Claudio Masini per l'ABC Bordighera, Massimo Agnese per la Pallamano Ventimiglia e Piero Torielli per la Pallamano San Camillo Imperia. Il confronto ha permesso di mettere sul tavolo esigenze, proposte e prospettive per il futuro dell'attività giovanile in provincia. L'intenzione è quella di rafforzare la collaborazione tra le realtà già attive e favorire una presenza sempre più capillare della pallamano tra i giovanissimi. Un'azione che punta quindi non solo alla crescita delle società, ma anche alla diffusione della cultura sportiva e della disciplina.

L'attività verrà sviluppata con il supporto della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), attraverso il delegato provinciale JeanClaude Asnong. Il progetto guarda in particolare al mondo della scuola, considerato un canale fondamentale per avvicinare nuove generazioni alla pallamano. Il raduno del PalaSancamillo e l'incontro con le società rappresentano così due momenti collegati di un percorso più ampio: da una parte la valorizzazione dei giovani già impegnati nell'attività agonistica, dall'altra la ricerca di nuovi praticanti. Un lavoro che coinvolge società e Federazione con l'obiettivo di dare continuità alla crescita del movimento sul territorio imperiese.