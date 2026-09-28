Studenti protagonisti di una mattinata dedicata a educazione finanziaria e storia del territorio

Proseguono all’Expo Salso le celebrazioni per il 100° di Confindustria Imperia con una mattinata dedicata alle nuove generazioni, tra educazione finanziaria, conoscenza del territorio e orientamento al futuro. Questa mattina – lunedì 28 settembre 2026, ndr – cinque classi dell’indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali) dell’Istituto Ruffini di Imperia hanno partecipato ad una lezione di educazione finanziaria tenuta da Emanuele Di Napoli, formatore nazionale e Group Manager di Sanpaolo Invest Private Banking, main sponsor della settimana di eventi organizzata per il 100° di Confindustria Imperia. L’incontro è stato pensato per avvicinare gli studenti ai principali concetti dell’economia e della finanza, fornendo loro strumenti utili per acquisire maggiore consapevolezza nelle scelte economiche, presenti e future.

“Abbiamo voluto che la nostra partecipazione alle celebrazioni per i 100 anni di Confindustria Imperia lasciasse anche un segno concreto rivolto alle nuove generazioni – ha dichiarato Davide Siri, Regional Manager di Sanpaolo Invest Private Banking -. L’educazione finanziaria rappresenta oggi uno strumento fondamentale per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte della vita quotidiana e costruire il proprio futuro. Avvicinare i ragazzi a questi temi significa aiutarli a comprendere il valore del denaro, del risparmio e della pianificazione, ma soprattutto fornire loro strumenti per diventare adulti più autonomi, consapevoli e responsabili. Un’attenzione ai giovani che per Sanpaolo Invest si traduce anche in opportunità professionali concrete: negli ultimi tre anni abbiamo inserito 1.000 giovani, investendo sulle nuove generazioni e sulla crescita delle competenze. L’educazione finanziaria ha anche un importante valore sociale: l’autonomia economica è uno strumento di libertà e può contribuire alla prevenzione della violenza di genere. Secondo i dati Istat 2025, sono circa 92 mila le donne che, all’interno di una relazione di coppia, hanno subito forme di violenza economica. Un dato che rafforza l’importanza di costruire consapevolezza e indipendenza fin da giovani. Come Sanpaolo Invest crediamo che mettere le nostre competenze a disposizione dei giovani e del territorio sia il modo migliore per dare valore a una ricorrenza importante come il Centenario di Confindustria Imperia, guardando non soltanto alla storia che celebriamo, ma alle generazioni che costruiranno i prossimi cento anni”.

Al termine della lezione, i ragazzi hanno visitato la mostra “Passaggi di tempo” allestita all’Expo Salso in occasione dei 100 anni di Confindustria Imperia, ripercorrendo attraverso documenti, immagini e testimonianze un secolo di storia dell’associazione, delle imprese e dello sviluppo economico e sociale della provincia.

“Celebrare cento anni significa certamente ricordare il percorso compiuto, ma soprattutto guardare a chi costruirà il futuro – sottolinea Paolo Della Pietra, Direttore di Confindustria Imperia -. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale coinvolgere gli studenti. Da una parte attraverso l’educazione finanziaria, offrendo loro strumenti che potranno essere utili nella vita personale e professionale; dall’altra attraverso la visita alla mostra, per far conoscere ai ragazzi la storia economica e imprenditoriale del territorio in cui vivono. Conoscere ciò che è stato costruito in questi cento anni può aiutarli a comprendere meglio le opportunità che il territorio può offrire e, ci auguriamo, anche a immaginare qui il proprio percorso professionale e il proprio futuro”.

L’iniziativa conferma così uno dei temi centrali delle celebrazioni del Centenario di Confindustria Imperia: mettere in relazione la storia e l’esperienza delle imprese con le nuove generazioni, affinché la conoscenza del passato diventi uno strumento per interpretare il presente e progettare il futuro.

Il coinvolgimento dei più giovani proseguirà anche domani mattina, quando saranno gli studenti delle scuole medie a visitare la mostra del Centenario allestita all’Expo Salso, avvicinandosi attraverso immagini, documenti e testimonianze alla storia delle imprese e dello sviluppo economico del territorio.



