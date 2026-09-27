Pallamano, inizia la stagione sportiva 2026-27 dell'Abc Bordighera

"Dopo una lunga preparazione iniziata a metà agosto con la partecipazione al 'Torneo del rientro' a Nizza, i ragazzi under 15-16, allenati da Stefania Conte con la collaborazione di Riccardo Spolverini, inizieranno i campionati di loro appartenenza" - fa sapere l' Abc Bordighera - "In Italia, i biancorossi sono stati inseriti nel girone A Area 2 , che comprende Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme a Cassano Magnago, Ferrarin Milano, Derthona, Crenna, Ventimiglia e Vigliano . La prima partita verrà giocata in casa al palazzetto di Bordighera alle 17 contro i piemontesi del Derthona".

"In Francia, invece, la categoria under 15 è stata inserita nel girone C del campionato dipartimentale Paca insieme all'As Monaco, al Carros Cavigal Nizza, all'As Menton e alla Pallamano Ventimiglia" - svela l'Abc Bordighera - "Il primo incontro si giocherà domenica 4 ottobre a Nizza contro il Cavigal. I ragazzi scenderanno in campo alla 'Salle Pasteur' alle 10.30. Sicuramente sarà un'annata sportiva impegnativa per i giovani leoncini del neo presidente Sergio Giribaldi ma siamo sicuri che i ragazzi daranno il massimo in campo".