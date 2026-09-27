lunedì 12 ottobre
Ventimiglia, in 380 alla Corri per Fabiola 2026: sport, solidarietà e ricordo nel nome di Fabiola Brancato
Leggi le ultime di: Sport
 / Sport

Sport | 27 settembre 2026, 18:05

Pallamano, inizia la stagione sportiva 2026-27 dell'Abc Bordighera

Le squadre scenderanno in campo sia in Italia che in Francia

Pallamano, inizia la stagione sportiva 2026-27 dell'Abc Bordighera

Inizia ufficialmente la stagione sportiva 2026-27 dei giovani leoncini dell'Abc Bordighera.

"Dopo una lunga preparazione iniziata a metà agosto con la partecipazione al 'Torneo del rientro' a Nizza, i ragazzi under 15-16, allenati da Stefania Conte con la collaborazione di Riccardo Spolverini, inizieranno i campionati di loro appartenenza" - fa sapere l'Abc Bordighera - "In Italia, i biancorossi sono stati inseriti nel girone A Area 2, che comprende Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme a Cassano Magnago, Ferrarin Milano, Derthona, Crenna, Ventimiglia e Vigliano. La prima partita verrà giocata in casa al palazzetto di Bordighera alle 17 contro i piemontesi del Derthona".

"In Francia, invece, la categoria under 15 è stata inserita nel girone C del campionato dipartimentale Paca insieme all'As Monaco, al Carros Cavigal Nizza, all'As Menton e alla Pallamano Ventimiglia" - svela l'Abc Bordighera - "Il primo incontro si giocherà domenica 4 ottobre a Nizza contro il Cavigal. I ragazzi scenderanno in campo alla 'Salle Pasteur' alle 10.30. Sicuramente sarà un'annata sportiva impegnativa per i giovani leoncini del neo presidente Sergio Giribaldi ma siamo sicuri che i ragazzi daranno il massimo in campo".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium