Stagione ricca di soddisfazioni per la Karate Fight Contact Ventimiglia, l'assessore Faedda premia i giovani atleti (Foto)

Una stagione ricca di soddisfazioni per la Karate Fight Contact Ventimiglia, che ha portato a casa prestigiosi titoli europei e mondiali. L’assessore allo Sport del comune di Ventimiglia Tiziana Faedda ha così fatto visita alla palestra per premiare e incontrare i giovani atleti, complimentandosi con loro per gli importanti risultati raggiunti.

Protagonista di una stagione straordinaria è stato il dodicenne Nicolas Allavena, nella categoria 38 kg, che ha conquistato ben quattro titoli: campione europeo K1 e kickboxing e campione mondiale K1 e kickboxing. Ottimi risultati anche per la diciottenne Giulia Amorosi, nella categoria 51 kg, che ha conquistato il titolo europeo K1 e due titoli mondiali, nel K1 e nella kickboxing. A completare il quadro dei successi è stato il dodicenne Marco Iaria, nella categoria 48 kg, che si è laureato campione mondiale K1.