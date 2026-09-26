Stagione ricca di soddisfazioni per la Karate Fight Contact Ventimiglia, l'assessore Faedda premia i giovani atleti (Foto)

Una stagione ricca di soddisfazioni per la Karate Fight Contact Ventimiglia, che ha portato a casa prestigiosi titoli europei e mondiali. L’assessore allo Sport del comune di Ventimiglia Tiziana Faedda ha così fatto visita alla palestra per premiare e incontrare i giovani atleti, complimentandosi con loro per gli importanti risultati raggiunti.
Protagonista di una stagione straordinaria è stato il dodicenne Nicolas Allavena, nella categoria 38 kg, che ha conquistato ben quattro titoli: campione europeo K1 e kickboxing e campione mondiale K1 e kickboxing. Ottimi risultati anche per la diciottenne Giulia Amorosi, nella categoria 51 kg, che ha conquistato il titolo europeo K1 e due titoli mondiali, nel K1 e nella kickboxing. A completare il quadro dei successi è stato il dodicenne Marco Iaria, nella categoria 48 kg, che si è laureato campione mondiale K1.
I titoli sono stati conquistati nei campionati europei e mondiali WBFC WKAFL WFC, disputati al Palazzetto dello Sport Sandro Pertini di Milano. "È stato un grande piacere incontrare e premiare questi giovani atleti" – dichiara l’assessore allo Sport Tiziana Faedda – "I loro risultati sono motivo di orgoglio per tutta Ventimiglia. Dietro ogni medaglia ci sono impegno, sacrificio, passione e il prezioso lavoro dei tecnici e delle famiglie. A Nicolas, Giulia e Marco vanno i complimenti dell’Amministrazione comunale e l’augurio di raggiungere ancora tanti importanti traguardi".