Riviera Volley Sanremo, al via la stagione dell’Under 17: domenica il primo test al torneo nazionale di Mondovì

Con la partecipazione al torneo nazionale di Mondovì, in programma questa domenica, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva del settore giovanile del Riviera Volley Sanremo. A scendere in campo sarà la formazione FIDAS-Edil Zanotto Under 17, guidata in panchina dall'allenatore Alberto Ausenda. Si tratta del primo appuntamento agonistico per i giovani matuziani, che potranno così confrontarsi con altre realtà e verificare sul campo il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione. Un'occasione importante soprattutto per prendere confidenza con il ritmo delle gare e con le dinamiche del gioco competitivo, dopo l'avvio degli allenamenti.

La squadra ha iniziato a lavorare dai primi giorni di settembre al PalaMercato, dove i ragazzi stanno portando avanti la preparazione in vista degli impegni ufficiali. Per il torneo di Mondovì sono stati convocati Ameglio Samuele, Bellani Theo, Bertolini Matteo, Chiliment Edward, Gonella Filippo, Kadi Claudio, Magini Andrea, Pirrone Simone, Polzella Luigi, Sablir Amir e Vuolo Angelo. Un gruppo che rappresenta una delle formazioni del vivaio del Riviera Volley Sanremo e che si appresta ad affrontare la nuova annata con l'obiettivo di crescere dal punto di vista tecnico e agonistico.

Il torneo rappresenterà dunque un primo banco di prova per la formazione Under 17, chiamata a mettere in pratica quanto preparato durante gli allenamenti. Al di là del risultato della singola manifestazione, l'appuntamento di Mondovì consentirà allo staff tecnico di raccogliere indicazioni utili in vista della stagione federale. I giovani del Riviera Volley potranno misurarsi con avversari di livello e acquisire ulteriore esperienza, elemento fondamentale in una categoria nella quale la continuità del lavoro e la crescita individuale e collettiva costituiscono aspetti centrali. L'obiettivo è arrivare preparati all'inizio del campionato.

Dopo il torneo nazionale, infatti, l'attenzione si sposterà sul campionato federale Under 17 del Comitato Ponente, appuntamento principale della stagione per la formazione sanremese. Il percorso è già stato tracciato con un obiettivo ambizioso: conquistare l'accesso alle finali regionali. Per arrivarci sarà necessario affrontare un'intera stagione di gare, mettendo a frutto il lavoro quotidiano svolto al PalaMercato. La partecipazione a Mondovì rappresenta quindi il primo passo di un cammino che vedrà il Riviera Volley Sanremo impegnato nei prossimi mesi con il proprio settore giovanile.