Ottimi risultati per la Compagnia Balestrieri di Ventimiglia al 40° Campionato Italiano di Tiro con la Balestra Antica a Iglesias (Foto)

Ottimi risultati per la Compagnia Balestrieri di Ventimiglia al 40° Campionato Italiano di Tiro con la Balestra Antica a Iglesias.

"Desidero esprimere, a nome mio e di tutta la Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, la mia più sincera soddisfazione e il mio orgoglio per i risultati ottenuti a Iglesias in occasione del 40° Campionato Italiano di Tiro con la Balestra Antica" - dice il conestabile della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia Cav. Ramon Bruno - "Un ringraziamento speciale al nostro maestro d’armi Domenico Miceli, che nella gara dei Maestri d’Armi e dei Campioni ha conquistato un importante 4° posto, dimostrando ancora una volta esperienza, precisione e grande passione. Un grandissimo applauso va anche al nostro balestriere Stefano Bonelli, che ha conquistato il prestigioso 3° posto individuale nazionale".

"Sono risultati che ci rendono profondamente orgogliosi e che portano in alto il nome di Ventimiglia e della nostra Liguria" - commenta Ramon Bruno - "Ringrazio di cuore tutti i nostri balestrieri, accompagnatori, collaboratori e tutte le persone che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a questa esperienza. Un grazie particolare alla Compagnia Balestrieri Iglesias e a tutti gli organizzatori per l’accoglienza, l’impegno e la splendida manifestazione. Essere Conestabile di questa Compagnia è per me un grande onore. Vedere i nostri ragazzi impegnarsi, emozionarsi e raggiungere risultati così importanti è la soddisfazione più grande. Grazie a tutti e avanti sempre, con orgoglio e passione".