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Sport | 24 settembre 2026, 10:31

Pallamano, l'Abc Bordighera partecipa al Festival dello sport: "È stata una giornata bellissima" (Foto)

Squadre pronte all'avvio della nuova stagione agonistica

Pallamano, l'Abc Bordighera partecipa al Festival dello sport: &quot;È stata una giornata bellissima&quot; (Foto)

L'Abc Bordighera partecipa al Festival dello sport della città delle palme.

​"Domenica 20 settembre si è tenuta a Bordighera l'edizione annuale del Festival dello Sport, evento promosso dal Comune in collaborazione con il Bordighera Sport Hub. Tra le numerose realtà locali che hanno animato la giornata, l'ABC ha risposto presente schierando una nutrita rappresentanza di dirigenti, allenatori e atleti di tutte le categorie, dai più piccoli ai più grandi" - fa sapere l'Abc Bordighera.

​A guidare la delegazione vi era il neopresidente Sergio Giribaldi, che ha commentato così l'evento: "È stata una giornata bellissima. Vedere tutte le società riunite per questa manifestazione dimostra quanto a Bordighera si respiri un'autentica aria di sport".

L'entusiasmo per la giornata si intreccia con l'imminente avvio della nuova stagione agonistica. "Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto i calendari ufficiali" - svela Giribaldi - "Parteciperemo al campionato under 15 in Francia e all'under 16 in Italia. L'ABC è pronta ad affrontare questa annata impegnativa, che entrerà nel vivo già nel weekend del 3 e 4 ottobre".

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Elisa Colli

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