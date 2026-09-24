Il 27° Rally delle Palme risplende tra Bordighera e Sanremo, motori pronti per la sfida decisiva

Bordighera e Sanremo si uniscono per ospitare la 27esima edizione del Rally delle Palme, appuntamento chiave per il panorama automobilistico ligure, valido come sesta e ultima prova della Coppa Rally di Zona-2 (con coefficiente 1,5) e per il Michelin Trofeo Italia.

L’evento vedrà una sinergia totale tra i due comuni: Bordighera farà da cornice alla partenza e all’arrivo dei concorrenti in Corso Italia nella giornata di domenica 18 ottobre. Sanremo, con il supporto dell’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, metterà a disposizione il Forte di Santa Tecla e Via Adolfo Rava per le verifiche sportive e tecniche, oltre a Piazza Colombo per il Parco Riordino e Via Rava per il Parco Assistenza.

La competizione vera e propria si svilupperà domenica 18 ottobre lungo tre prove speciali da ripetere due volte, per un totale di 63,65 chilometri cronometrati inseriti in un percorso complessivo di 244,53 chilometri:

San Romolo-Ghimbegna (Bignone): passaggi previsti alle ore 10.08 e 15.11.

Ghimbegna-Badalucco (Vignai): passaggi previsti alle ore 10.29 e 15.32.

Semoigo-Bajardo: passaggi previsti alle ore 12.40 e 17.25.

La bandiera a scacchi scatterà da Corso Italia a Bordighera alle ore 9.20, con l'arrivo della prima vettura e la premiazione sulla pedana finale a partire dalle ore 19.05.

Grazie al coefficiente 1,5, la gara finale del Ponente Ligure promette di stravolgere le classifiche di classe della Coppa Rally di Zona-2. Il presidente di Aci Ponente Ligure, Sergio Maiga, esprime grande fiducia per la partecipazione, sottolineando come la bagarre per il secondo e terzo posto assoluto e per le quaranta categorie CRZ sia ancora apertissima. Chi vincerà il Palme avrà ottime possibilità di qualificarsi per la Finale Nazionale in programma a Lucca a metà novembre. È atteso un importante afflusso di piloti locali, piemontesi e della vicina Costa Azzurra, attirati dalla possibilità di misurarsi sulle medesime prove affrontate dagli equipaggi del Campionato Italiano.

Il percorso verso la gara entrerà nel vivo con la chiusura delle iscrizioni fissata per le ore 23.59 di venerdì 9 ottobre e la pubblicazione dell'elenco iscritti lunedì 12 ottobre.

Le verifiche sportive prenderanno il via giovedì 15 ottobre (ore 8.00-10.00) e proseguiranno venerdì 16 ottobre (ore 14.00-17.30) al Forte di Santa Tecla. Venerdì dalle 16.00 alle 22.00 si terranno le verifiche tecniche in Via Adolfo Rava per chi parteciperà allo Shake Down. Sabato 17 ottobre, a Pian di Nave, spazio alla seconda sessione di verifiche tecniche (ore 7.30-10.00), seguita dallo Shake Down a San Romolo dalle 10.00 alle 13.00 e dalla pubblicazione dell'elenco partenti alle ore 12.00.

L'edizione dello scorso anno ha visto trionfare l'equipaggio composto da Federico Gangi e Andrea Ferrari su Škoda Fabia R5, seguiti sul podio da Jacopo Araldo con Lorena Boero e da Fabio Federici con Erika Badinelli.