Football Sala. Il Pro Seborga Ticinia Novara si riconferma Campione d'Italia anche nel 2026

Il Pro Seborga Ticinia Novara si aggiudica nuovamente il titolo di Campione d'Italia di football sala, la disciplina di calcio a 5 con regolamento originale AMF nato in Sud America negli anni '30. La partnership, avviata lo scorso anno tra il Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga — club ufficiale del Principato — e il team novarese, la compagine più titolata d'Italia, si è confermata vincente nella fase finale del campionato disputata domenica 20 settembre a Lainate, presso la sede della Federazione Italiana Football Sala (FIFS).

Durante il girone all'italiana, la formazione guidata dal coach-capitano Stefano Usai ha aperto con un pareggio per 1-1 nel derby contro il Monaco, per poi conquistare la testa della classifica grazie alle vittorie per 4-0 contro l'Academy FIFS Under 20 e per 1-0 contro l'Academy FIFS 'A'. La contestuale sconfitta del Monaco nell'ultimo turno ha decretato il successo matematico dei biancazzurri. Il trionfo è stato completato dall'assegnazione del premio di miglior

Ahmed Hichri miglior giocatore del Campionato Italiano FIFS 2026giocatore del torneo ad Ahmed Hichri.



Ahmed Hichri miglior giocatore del Campionato Italiano FIFS 2026

Con questo successo, il Ticinia Novara raggiunge il tredicesimo titolo italiano della sua storia, mentre per il Pro Seborga si tratta del secondo scudetto maschile, dopo quello ottenuto nel 2025 insieme al titolo femminile. Il trofeo arricchisce un percorso recente costellato di successi, che nel 2025 ha visto la conquista di Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e del bronzo europeo femminile. Per la Federazione Calcistica di Seborga è il sesto titolo nazionale assoluto, conteggiando anche le tre affermazioni nel FootGolf ottenute con la squadra partner Bitta Team.



Stefano Usai

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Sportivo della federazione seborghina, Matteo Bianchini, che si è congratulato con la squadra e con i dirigenti del Ticinia Daniele Colognesi, Gerardo Bestetti e Fabrizio Pavan, rammaricandosi soltanto per la mancata disputa della Champions League in questa stagione.

La Federazione di Seborga si avvia ora verso un autunno ricco di impegni in vista dei primi mesi del 2027, periodo in cui giungerà a termine la lunga prima gestione presieduta da Claudio Gazzano, iniziata nel 2014 con la fondazione della FCPS da parte della famiglia Mentil. Un percorso di 14 stagioni sportive complessive e tre mandati quadriennali che lascerà in eredità un ricco archivio di immagini e successi sportivi.



Bianchini e Colognesi

Risultati delle gare (Lainate, 20 settembre 2026): Monaco – Academy FIFS Under 20: 5-1 Pro Seborga Ticinia Novara – Monaco: 1-1 Pro Seborga Ticinia Novara – Academy FIFS Under 20: 4-0 Academy FIFS Under 20 – Academy FIFS 'A': 2-0 Academy FIFS 'A' – Monaco: 3-2 Pro Seborga Ticinia Novara – Academy FIFS 'A': 1-0

Classifica finale: Pro Seborga Ticinia Novara 7 punti, Monaco 4 punti, Academy FIFS 'A' 3 punti, Academy FIFS Under 20 3 punti.

Rosa del Pro Seborga Ticinia Novara: Gabriele Di Ciommo, Yassine Rahimi, Josimar Rech Tonello, Alessio Mantino, Gianluca Ongari, Ahmed Hichri, Daniele Cerbone, Stefano Usai (C), Alessio Medaglia, Mattia Da Soghe, Patrick Barbero, Danilo Tancredi. Coach: Stefano Usai. Staff Ticinia Novara: Daniele Colognesi, Gerardo Bestetti, Fabrizio Pavan. Dirigenti FCPS: Claudio Gazzano, Matteo Bianchini, Marco Minerva, Marco Tumino, Pietro Stassi.