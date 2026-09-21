Festival dello Stoccafisso, a Badalucco 3.500 porzioni esaurite in anticipo: circa 6.000 presenze

Circa 6.000 presenze stimate dagli organizzatori e le porzioni di stoccafisso esaurite ben prima della conclusione della manifestazione. Sono i numeri della 54ª edizione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco, che si è chiusa ieri, domenica 20 settembre, confermando il forte richiamo della tradizionale sagra. I paioli sono rimasti vuoti già nel primissimo pomeriggio, con una risposta del pubblico andata oltre le aspettative della vigilia. Un risultato particolarmente significativo in un'edizione partita tra diverse incognite, a cominciare dall'aumento dei costi della materia prima. Ancora una volta, però, la manifestazione ha richiamato visitatori da tutto il territorio e non solo.

La novità di quest'anno è stata rappresentata dal quarto punto di distribuzione, allestito lungo la Passeggiata Fiume e affiancato a quelli storici di piazza Marconi, piazza Umberto Eco e piazza Gaetano Rodi. Una soluzione pensata per ampliare la capacità organizzativa del Festival e accompagnare la crescita dell'appuntamento. "È un risultato che arriva in un anno partito con molte incognite, una su tutte quella legata al prezzo della porzione – commentano il presidente della Pro Loco Mauro Panizzi e la segretaria Antonella Brezzo –, abbiamo esaurito le porzioni in meno tempo rispetto alle edizioni passate". Il nuovo punto, spiegano gli organizzatori, dovrà ora essere fatto conoscere e crescere insieme alla manifestazione.

"Oggi è il giorno dei ringraziamenti, a partire dai volontari che ancora una volta si sono spesi per la riuscita del Festival – proseguono Panizzi e Brezzo –, tutto questo non sarebbe possibile senza l'impegno costante di ognuno di loro, dal più giovane al più anziano". Un ringraziamento che coinvolge dunque l'intera macchina organizzativa, impegnata per mesi nella preparazione dell'appuntamento. Il Festival si era aperto sabato sera in piazza Duomo con la tradizionale cena di gala su invito, alla presenza di poco più di un centinaio di ospiti tra istituzioni, imprenditori e sostenitori della manifestazione. Tra gli invitati anche il senatore Gianni Berrino, gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e numerosi sindaci, tra cui quello di Sanremo Alessandro Mager.

Nel corso della serata inaugurale il sindaco Matteo Orengo ha espresso il cordoglio di Badalucco al popolo norvegese per la scomparsa di Re Harald V e della sorella, la principessa Astrid. La serata ha visto anche l'accoglienza di un nuovo membro onorario da parte della Confraternita dello Stoccafisso alla Badalucchese: si tratta di Sergio Carminati. La Pro Loco ha inoltre consegnato un riconoscimento a Franco Boeri Roi per il sostegno garantito negli anni alla manifestazione. Una serie di momenti che hanno sottolineato il forte legame tra il Festival, la comunità locale e le realtà che nel tempo hanno contribuito alla sua crescita. Una festa che, anche quest'anno, ha mantenuto una dimensione fortemente legata alle tradizioni del paese.

"La comunità di Badalucco fa grande la sua Sagra – commenta il sindaco Matteo Orengo –, i volontari della Pro Loco hanno fatto un lavoro encomiabile per le migliaia di persone che sono venute a trovarci". Orengo ha sottolineato anche il contributo di imprenditori e istituzioni, indispensabile per sostenere lo sforzo economico e organizzativo richiesto da una manifestazione di queste dimensioni. Particolare rilievo è stato dato alla presenza norvegese, rafforzata dal patto di amicizia con Ballstad e le Lofoten. Tra i partner dell'edizione figurano il Norwegian Seafood Council, Tørrfisk fra Lofoten e Agenzia In Liguria, oltre agli amici delle confraternite del Bacalà alla Vicentina e di Fermo. Una rete di rapporti che guarda anche oltre i confini regionali e nazionali.

Il tema dei costi è stato uno degli aspetti affrontati dal sindaco. "Il costo della materia prima è salito in modo significativo, e non solo quello dello stoccafisso: anche olio, acciughe, pinoli e funghi secchi – spiega Orengo –, abbiamo tenuto il prezzo della porzione calmierato e in linea con gli anni scorsi, perché le famiglie hanno difficoltà concrete e il Festival deve restare di tutti". Il successo registrato domenica, secondo il primo cittadino, rappresenta un riconoscimento alla qualità del prodotto, alla tradizione gastronomica e alla formula conviviale che caratterizza l'appuntamento. Un equilibrio tra identità, cucina e ospitalità che continua a richiamare pubblico anche al di fuori della provincia di Imperia.

Tra le curiosità di questa 54ª edizione c'è anche l'arrivo, per la prima volta, di una comitiva di cinquanta persone da Bergen, giunta in valle Argentina appositamente per partecipare al Festival. Il gruppo norvegese è stato accolto dal sindaco Orengo, che si è fatto fotografare insieme ai visitatori. "Anche in Norvegia arriva forte l'eco dello stoccafisso a Baücôgna", ha commentato il primo cittadino. Un episodio che testimonia il legame particolare tra Badalucco e la Norvegia, costruito negli anni attorno alla storia dello stoccafisso e ulteriormente consolidato attraverso rapporti istituzionali e iniziative comuni. Per il paese, un altro segnale della capacità del Festival di oltrepassare i confini locali.

Lo sguardo è già rivolto al futuro e alle prossime edizioni. "Puntiamo alla crescita del nostro evento, portandolo fuori dai confini locali, grazie anche all'azione della Confraternita – spiega Orengo –, penso ci siano ottime possibilità per fare rete con altre realtà che, come noi, hanno una storia e un'identità legate allo stoccafisso". Tra le idee del sindaco c'è anche quella di organizzare corsi per insegnare la ricetta dello stoccafisso alla badalucchese, patrimonio gastronomico che ha reso il paese conosciuto ben oltre la valle Argentina. "La formula è vincente, e Badalucco con il suo Festival si conferma il paese del buon vivere. Arrivederci al 2027", conclude Orengo.