Badalucco, torna il Festival dello Stoccafisso: l'assessore Alessandro Piana "Una tradizione che continua a fare comunità"

Dopo 54 edizioni, il Festival dello Stoccafisso di Badalucco si prepara a rinnovare anche quest'anno una delle tradizioni gastronomiche più radicate dell'entroterra ligure. L'appuntamento è in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, con una manifestazione che unisce cucina, storia e socialità e che da oltre mezzo secolo racconta il legame tra il piccolo borgo della Valle Argentina e la tradizione dello stoccafisso. Alla presentazione dell'evento è intervenuto l'assessore regionale Alessandro Piana, che ha sottolineato il valore della manifestazione non soltanto dal punto di vista enogastronomico, ma anche come strumento di promozione del territorio.

"Dopo 54 edizioni, la cosa più bella non è soltanto poter dire che una tradizione è ancora viva, ma che una comunità continua a crederci. Lo stoccafisso a Badalucco non è semplicemente un piatto: è memoria, cultura e socialità, è una storia di scambi e relazioni che collega un piccolo borgo del nostro entroterra alle isole Lofoten e alla Norvegia", ha dichiarato Piana. L'assessore ha quindi evidenziato come manifestazioni di questo tipo possano diventare uno strumento per valorizzare e raccontare il territorio, mettendo in relazione una tradizione gastronomica con la storia e l'identità della comunità che la custodisce.

L'edizione 2026 si inserisce però in un momento particolarmente delicato per il mercato del merluzzo. La quota di pesca del merluzzo artico nordorientale è stata infatti ridotta a 285mila tonnellate, il 16% in meno rispetto al 2025 e il livello più basso dal 1991. Una situazione che si riflette anche sul costo della materia prima e che rende ancora più significativo lo svolgimento della manifestazione di Badalucco. "È un tema che riguarda direttamente anche le deleghe di cui mi occupo e che ci ricorda quanto sia importante una gestione responsabile e lungimirante delle risorse marine", ha spiegato Piana.

"La sostenibilità non è un concetto astratto: significa tutelare il mare e allo stesso tempo garantire un futuro alla pesca, alle filiere e ai prodotti che fanno parte della nostra cultura alimentare", ha aggiunto l'assessore regionale. In questo quadro, la scelta di non fermare il Festival nonostante le difficoltà legate alla disponibilità e al prezzo del merluzzo viene indicata come una dimostrazione della capacità dei borghi dell'entroterra di reagire alle difficoltà e di continuare a fare comunità. Una tradizione che, negli anni, è diventata anche un appuntamento capace di richiamare attenzione sul paese e sulla sua identità.

Piana ha infine ribadito l'impegno della Regione nella valorizzazione dell'entroterra e delle sue tradizioni, sottolineando la necessità di costruire intorno ai prodotti locali una narrazione capace di coinvolgere anche le nuove generazioni. "Non basta avere prodotti di qualità: bisogna costruire intorno a quei prodotti una storia, un'identità e una capacità di raccontarsi. Dobbiamo inoltre coinvolgere sempre di più le nuove generazioni e costruire reti tra territori", ha detto. In questa prospettiva si inserisce anche il percorso verso una via italiana dello stoccafisso, pensata per mettere in rete territori e comunità legati a questa tradizione.

"Quando valorizziamo una tradizione come quella di Badalucco non promuoviamo soltanto una festa o un piatto: promuoviamo un territorio, raccontiamo una comunità e manteniamo vivo un patrimonio che rende la Liguria riconoscibile e unica", ha concluso Piana. Il Festival dello Stoccafisso torna quindi nel fine settimana del 19 e 20 settembre, confermando un appuntamento che, al di là dell'aspetto gastronomico, rappresenta ormai un pezzo della storia e dell'identità di Badalucco e della Valle Argentina.