Funghi, stagione iniziata anche nell'imperiese: dal Soccorso Alpino Liguria i consigli per evitare rischi nei boschi

La stagione dei funghi è ufficialmente iniziata e, con le prime nascite nei boschi liguri, tornano anche le escursioni dei tanti appassionati alla ricerca di porcini e altre varietà. Ma insieme ai cercatori arrivano anche i primi interventi del Soccorso alpino e speleologico Liguria, chiamato a intervenire per cadute, incidenti e soprattutto per persone che hanno perso l'orientamento. Una giornata trascorsa nel bosco può infatti trasformarsi rapidamente in una situazione di difficoltà, soprattutto sui terreni impervi che caratterizzano molte zone dell'entroterra ligure. Per questo motivo il Soccorso alpino invita i fungaioli a prestare attenzione e a seguire alcune semplici regole di prudenza.

Il primo aspetto riguarda l'abbigliamento e soprattutto le calzature. Gli stivali di gomma fanno parte della tradizione di chi va per funghi, ma non sempre rappresentano la scelta più sicura. Possono essere sufficienti su terreni semplici e poco impegnativi, ma quando ci si inoltra su pendii ripidi, pietraie e zone scivolose è decisamente preferibile indossare un buon paio di scarponi da montagna, dotati di una suola con un battistrada ben pronunciato, il cosiddetto "carro armato". Altrettanto importante è scegliere vestiti dai colori facilmente riconoscibili. La mimetica, utilizzata da alcuni cercatori proprio per confondersi con la vegetazione, può invece diventare un problema nel caso in cui sia necessario individuare rapidamente una persona dispersa.

Anche la preparazione prima della partenza può contribuire a evitare situazioni di emergenza. Il consiglio è innanzitutto quello di non affrontare da soli l'escursione, ma di andare a funghi insieme ad altre persone. Quando questo non è possibile, è fondamentale informare familiari o amici sulla destinazione, indicando possibilmente anche il percorso che si intende seguire. Una volta nel bosco, inoltre, sarebbe opportuno non modificare senza necessità l'itinerario comunicato. Il cellulare deve essere sempre sufficientemente carico e, per le escursioni più lunghe, può essere molto utile avere nello zaino anche un power bank. Una telefonata può infatti consentire di segnalare un semplice ritardo prima che questo si trasformi in un allarme.

Un altro elemento da non sottovalutare è il meteo. In montagna le condizioni possono cambiare in maniera repentina e una situazione apparentemente tranquilla può lasciare rapidamente spazio a temporali, pioggia intensa o nebbia. Prima di partire è quindi importante consultare il bollettino meteorologico e valutare con attenzione se le condizioni siano compatibili con il percorso scelto. In caso di peggioramento, è sempre meglio rinunciare o rientrare piuttosto che proseguire mettendosi in pericolo. La prudenza, soprattutto quando si frequentano zone poco conosciute e lontane dalle strade principali, resta il primo strumento di sicurezza a disposizione dei cercatori.

E se ci si perde? La prima regola è non farsi prendere dal panico. Mantenere la calma permette di ragionare e utilizzare nel modo migliore ciò che si ha a disposizione. Anche per questo il Soccorso alpino consiglia di preparare uno zaino adeguato, con un piccolo kit di pronto soccorso, un coltello multiuso, un maglione, una giacca impermeabile e antivento, un telo termico, una pila frontale, un accendino, qualcosa da mangiare e soprattutto una sufficiente quantità di acqua o altre bevande. Sono oggetti semplici, che occupano poco spazio ma possono rivelarsi preziosi nel caso in cui l'attesa dei soccorsi si prolunghi.

Tra gli strumenti consigliati c'è anche GeoResQ, l'applicazione gratuita dedicata alle attività outdoor che consente di inviare un allarme direttamente al Soccorso alpino e speleologico. Il sistema permette di comunicare la propria posizione e il percorso seguito, risultando particolarmente utile anche quando il segnale telefonico è molto debole. Avere l'app già installata e configurata prima di entrare nel bosco può quindi rappresentare un'ulteriore garanzia in caso di difficoltà. L'obiettivo, spiegano dal Soccorso alpino, non è certo scoraggiare la ricerca dei funghi, ma permettere agli appassionati di vivere questa attività con maggiore consapevolezza, riducendo il rischio di incidenti e situazioni che possono richiedere l'intervento delle squadre di soccorso.

Infine, c'è un aspetto che il Soccorso alpino e speleologico Liguria invita a ricordare: gli interventi sono gratuiti anche quando una persona si è messa in difficoltà per propria negligenza. Ma questo non significa che un comportamento imprudente sia privo di conseguenze. "Un intervento di soccorso può mettere in difficoltà anche gli stessi soccorritori e portare via uomini, mezzi e tempo per andare a soccorrere altre persone in difficoltà". Dietro ogni chiamata, infatti, ci sono operatori che devono raggiungere luoghi spesso impervi e affrontare condizioni non semplici. Per questo prevenzione e prudenza restano la migliore forma di soccorso, prima ancora di mettersi in cammino verso il bosco.