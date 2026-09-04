Fiere, Vicenzaoro: ass. Zecchinato (Regione Veneto): "comparto legato a tradizione ma che sa innovare"

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(Adnkronos) - "Il comparto orafo e gioielliero ha sempre saputo rispondere alle sfide dell'innovazione, pur trattandosi di un'attività radicata nella tradizione e all'identità veneta. Questo distretto esprime una grande capacità di innovare, di internazionalizzarsi per cercare continuamente nuovi mercati e di promuoversi al meglio". Lo spiega Marco Zecchinato, assessore alla Cooperazione interregionale, Governo del territorio e Infrastrutture della Regione Veneto, nel corso della giornata d'apertura di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria targato IEG - Italian Exhibition Group, in programma dal 4 all'8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.