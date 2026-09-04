Ross: "In Italia burocrazia totalmente esagerata"

(Adnkronos) - “La ricerca 'Sbloccare il futuro: investimenti high-tech per la competitività italiana' ci ha raccontato la bravura dei talenti italiani. Purtroppo, però, fare gli imprenditori in Italia è equiparabile a fare una maratona con uno zaino pieno di sassi, ed è come se ogni nuova regola fosse un nuovo sasso da inserire in quello stesso zaino. Ci sono 196 paesi sovrani nel mondo, io ne ho visitati più di 100, e ciò che ho potuto vedere in qualità di investitore, professore e ricercatore è che in Italia c’è la presenza di una burocrazia totalmente esagerata, dove si continua a pagare senza avere, però, crescita economica”. Così Alec Ross, esperto statunitense di innovazione e politiche tecnologiche, autore del nuovo best-seller 'The Italian Dream: Riprendersi il Futuro', già Senior Advisor per l’Innovazione del Segretario di Stato Hillary Clinton, oggi Distinguished Adjunct Professor alla Bologna Business School, dopo aver ricoperto incarichi accademici anche presso il King’s College London e la Columbia University.

L’esperto è intervenuto alla 52° edizione del Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio da Teha Group partecipando alla conferenza stampa di presentazione della ricerca 'Sbloccare il futuro: investimenti high-tech per la competitività italiana', realizzata da Teha in collaborazione con Amazon.

Secondo l'esperto, si potrebbe colmare tale divario, anzitutto “smettendo di aggiungere nuove regole e avendo, invece, il coraggio e la capacità di cancellare regole ‘stupide’ e datate, ormai obsolete. Inoltre, - conclude Ross - è necessario riconoscere che l’Italia è un Paese gestito troppo da un ceto professionale che trae i redditi dalla complessità normativa e ciò che si dovrebbe fare è togliere un po’ del loro potere”.