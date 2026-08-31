Milano Beauty Week, L’Oreal Italia protagonista tra innovazione e sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) - Milano si prepara a vivere una nuova edizione della Beauty Week all'insegna della bellezza. L'Orèal Italia porterà in diversi angoli della città un calendario di iniziative gratuite pensate per coinvolgere il pubblico, trasformando alcune delle location più rappresentative del capoluogo, dal Castello Sforzesco a Corso Vittorio Emanuele, da Piazza San Babila a Piazza 25 Aprile, in veri e propri punti d'incontro dedicati al mondo beauty.Saranno dieci i brand del Gruppo coinvolti - L'Orèal Paris, Garnier, NYX Professional Makeup, Vichy, CeraVe, Color Wow, Armani Beauty, Lancome, Mugler e YSL Beauty - le cui attività si articoleranno attorno a quattro direttrici strategiche: Innovazione e Longevity Science, Intrattenimento e Gen-Z Culture, Sostenibilità e modelli circolari e Impatto sociale e territorio.«La Milano Beauty Week rappresenta un appuntamento imprescindibile per il nostro settore, capace di valorizzare la dimensione culturale, scientifica ed economica dell'industria cosmetica e di celebrarne la continua evoluzione - dichiara Ninell Sobiecka, Presidente e Amministratore Delegato di L'Orèal Italia - Essere presenti nei luoghi simbolo di Milano con dieci dei nostri brand significa per noi rinnovare un dialogo vivo con la città, promuovendo una bellezza autentica, inclusiva, responsabile e guidata dall'innovazione».La ricerca scientifica e l'innovazione dermocosmetica saranno al centro dei pop up firmati dai brand Vichy, L'Orèal Paris, Garnier e Color Wow, dal 16 al 20 settembre. All'interno dei pop-up, i visitatori potranno vivere un'esperienza esclusiva: analisi cutanee gratuite con consulenti dermocosmetiche, trattamenti relax dedicati e consulenze personalizzate con hairstylist professionisti. In particolare: Vichy (Piazza San Babila) presenterà l'innovativo protocollo skincare "IN&OUT", che unisce l'efficacia topica del siero Liftactiv Collagen 16 (che corregge i 16 segni dell'età) all'azione interna di Liftactiv Collagen Integratore Alimentare, a base di collagene estratto dalla membrana del guscio d'uovo, acido ialuronico ed elastina.L'Orèal Paris (Piazza XXV Aprile) lancerà l'innovazione dell'iconico siero Revitalift Filler, oggi arricchito con il PDRN, l'ingrediente protagonista dei trend attuali skincare. Il pop-up sarà uno spazio immersivo che coniugherà il DNA scientifico del brand con un'esperienza coinvolgente a 360 gradi.Garnier (Piazza Castello) porterà nel cuore della città il Vitamin C Bar, un pop-up esperienziale dedicato alla gamma skincare Vitamina C, pensato per raccontare la filosofia High-Tech Nature di Garnier e il suo approccio Look Good & Feel Good Beauty.I visitatori potranno immergersi nell'universo Garnier, il più grande marchio di bellezza al mondo approvato da Cruelty Free International, attraverso consulenze skincare personalizzate ed experience interattive, oltre a ricevere samples e un freschissimo sorbetto. Color Wow (Piazza San Babila) debutterà in anteprima mondiale con Dream Coat, la cui innovazione chiave è una tecnologia polimerica termo-attivata che crea uno scudo idrorepellente invisibile per un effetto anticrespo, antiumidità e glass hair. La cultura della bellezza incontra la musica, la socialità e l'intrattenimento grazie alle esperienze immersive di NYX Professional Makeup e CeraVe dedicate alle nuove generazioni: NYX Professional Makeup, il brand di make-up professionale e accessibile amato dalla Gen-Z, animerà dal 16 al 20 settembre Piazza San Babila con un esclusivo pop-up a tema American Diner, nel quale prenderà vita la nuova campagna globale If You NYX, You Know Volume 2. I visitatori potranno usufruire di servizi di make-up retouch affidati a make-up artist professionisti.CeraVe: il 19 e 20 settembre, presso la Terrazza Martini, il brand presenterà il Glow Club, un evento esclusivo di soft clubbing che unisce skincare, musica e condivisione.Protagonista dell'esperienza saranno il Siero con Vitamina C e il nuovissimo Detergente illuminante inserito in un racconto dedicato alla luminosità e al glow up della pelle.L'iniziativa prevede anche sessioni di skin test, prove prodotto, esperienze emozionali e momenti di ricarica interiore con spremute di arancia.Armani Beauty (Rinascente Milano Piazza Duomo): il brand celebrerà il lancio della nuova fragranza maschile Giorgio Armani trasformando il prestigioso department store e la piazza antistante in un palcoscenico d'eccezione con un brand takeover che coinvolgerà vetrine, facciata e ambienti interni, articolandosi in due aree principali: - Il pop-up esterno (dal 16 al 20 settembre), concepito come un set cinematografico con glam cam, offrirà ai visitatori l'opportunità di diventare protagonisti di un video in stile hollywoodiano. Ospiterà inoltre un ricco calendario di appuntamenti, tra cui la registrazione del podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli (16 settembre) e sessioni aperte al pubblico di fragrance discovery (dal 17 al 20 settembre), al termine delle quali i consumatori riceveranno un omaggio e un ticket per il pop-up interno.- Il pop-up interno (Piano -1): i consumatori potranno esplorare la nuova fragranza attraverso attività interattive, servizi di personalizzazione, sessioni di make-up dedicate e momenti di scoperta sensoriale.Il progetto di sensibilizzazione #JoinTheRefillMovement, volto a educare i consumatori verso un modello di consumo circolare, sarà il fil rouge dell'imponente spazio firmato da Lancòme, Mugler e YSL Beauty nel cuore di Piazza San Babila - dal 16 al 20 settembre.L'esperienza si svilupperà in un percorso diviso in due atti, che fonde l'estetica di una galleria d'arte con l'innovazione sostenibile: Primo atto: La Fragrance - Uno spazio ispirato al mondo dell'arte contemporanea, dove al posto dei quadri sulle pareti verranno esposte fragranze iconiche. Attraverso appositi pannelli, i visitatori saranno guidati alla scoperta del concetto di "lusso durevole", evidenziando come la scelta della ricarica (refill) unisca il piacere di un design d'alta gamma alla responsabilità verso il pianeta.Secondo atto: La Refill Room - Un'area dedicata a mostrare la semplicità pratica del gesto di ricarica. L'esperienza si arricchisce di una postazione ludica e interattiva ispirata alle console dei videogiochi degli anni Novanta, invitando il pubblico a esplorare la filosofia del refill in modo creativo e coinvolgente, portando con sè un ricordo dell'evento. In occasione della Milano Beauty Week, L'Orèal Italia rinnova il proprio impegno a favore della collettività aderendo alle iniziative benefiche "Beauty Gives Back" e "Love is in the Hair", a sostegno de La forza e il sorriso E.T.S, ente patrocinato da Cosmetica Italia - Associazione nazionale delle imprese cosmetiche.Nelle giornate del 19 e 20 settembre, presso Palazzo Castiglioni, i visitatori potranno sostenere l'Associazione attraverso due attività solidali: Beauty Gives Back - a fronte di una donazione liberale, sarà possibile scegliere una selezione di prodotti cosmetici messi a disposizione dall'azienda e dalle altre imprese aderenti. Love is in the Hair: nelle fasce orarie gestite dall'azienda, verranno utilizzati i prodotti L'Orèal Professionnel, in collaborazione con Compagnia della Bellezza. Hairstylist professionisti offriranno servizi di hairstyling a fronte di una donazione consigliata.Il ricavato andrà a sostegno della mission de La forza e il sorriso E.T.S., contribuendo a diffondere in tutta Italia i laboratori di bellezza e benessere gratuiti per persone in trattamento oncologico, con l'obiettivo di aiutarle a ritrovare fiducia in sè stesse e riscoprire la propria identità durante il percorso di cura.-foto ufficio stampa L'Oreal - (ITALPRESS).