Meteo, è arrivata la quinta ondata di caldo estremo: punte fino a 45 gradi al Sud, venerdì il picco

(Adnkronos) - Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che siamo purtroppo entrati ufficialmente nella quinta ondata di calore di questo 2026. Avrà due caratteristiche fondamentali: durerà poco, ma si rivelerà la più estrema e intensa dell'intera stagione per il Sud e per alcune zone del Centro Italia.

Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42°C a Caltanissetta, 40°C a Oristano e 39°C a Cosenza, con il caldo che tornerà a farsi sentire prepotentemente anche al Centro (36°C a Firenze e 35°C a Roma). Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra venerdì e sabato.

Il picco estremo è previsto per venerdì 28 agosto, che potrebbe passare alla storia come la giornata più calda dell'Estate, specialmente in Sicilia e sul Medio Adriatico. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45°C (con la possibilità di sfiorare il record assoluto europeo); in Sardegna fino a 44°C di massima accompagnata da notti "super-tropicali" in cui le minime in pianura non scenderanno mai sotto i 25°C, rendendo difficile riposare. Ma attesi anche 42°C a Foggia, 40°C a Isernia e ben 38-39°C all'ombra del Colosseo a Roma.

Sabato 29 agosto l'Italia si divide a metà. Mentre il Centro inizierà a respirare grazie a una provvidenziale flessione delle temperature (Roma e Firenze torneranno su valori più umani intorno ai 34°C, uscendo dalla fascia della "febbre"), il Sud continuerà a bruciare in una fase eccezionale in cui potrebbero crollare alcuni record storici, soprattutto della terza decade agostana.

Non farà solo un caldo eccezionale per l'Estate in sé, ma lo farà a 5 giorni dall’inizio di Settembre quando ormai le giornate si accorciano, il sole tramonta anche prima delle ore 20 e le notti si allungano. Ma questa è proprio la nota più allarmante: il cambiamento climatico sta letteralmente stravolgendo le nostre stagioni, dilatando l'Estate fino a farla sembrare senza fine.

Giovedì 27. Al Nord: soleggiato o velato, qualche addensamento sulle Alpi. Al Centro: soleggiato o velato, molto caldo. Al Sud: sole e caldo eccezionale.

Venerdì 28. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali forti su Alpi e Prealpi. Al Centro: soleggiato con caldo eccezionale. Al Sud: soleggiato e caldo fin oltre i 40°C.

Sabato 29. Al Nord: soleggiato, meno caldo. Al Centro: qualche isolato acquazzone sui rilievi, meno caldo. Al Sud: soleggiato con caldo eccezionale.

Tendenza: ancora super-anticiclone subtropicale al Sud con 38-39°C, flessione termica altrove.