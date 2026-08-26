San Secondo, Piana a Ventimiglia: "Una festa che racconta radici, storia e identità"

L'assessore regionale Alessandro Piana ha partecipato oggi, in rappresentanza di Regione Liguria, alle celebrazioni dedicate a San Secondo Martire, patrono di Ventimiglia e della diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Una giornata che ha unito fede, tradizione e identità cittadina, con la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il vescovo Antonio Suetta, insieme ai consiglieri regionali Armando Biasi, Walter Sorriento e Veronica Russo. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità, che ogni anno rinnova il proprio legame con il santo patrono. La cerimonia ha rappresentato anche un momento di incontro tra istituzioni e cittadini. Al centro, il valore delle tradizioni che continuano a caratterizzare la città di confine.

Nel corso della giornata Piana ha sottolineato il significato che la ricorrenza riveste per Ventimiglia, andando oltre la dimensione strettamente religiosa. "La festa di San Secondo non è soltanto un momento di fede e devozione, ma rappresenta il profondo legame di Ventimiglia con le proprie radici, la propria storia e la propria identità", ha dichiarato l'assessore regionale. Un legame che, secondo Piana, si inserisce nella particolare storia della città, da sempre caratterizzata dalla sua posizione di frontiera. Ventimiglia viene indicata come un crocevia di culture e tradizioni, capace di trasformare una collocazione geografica particolare in una risorsa e in un elemento distintivo del proprio territorio.

"Parliamo di una straordinaria terra di frontiera, che ha saputo trasformare la propria posizione in un punto di forza e in un crocevia di culture e tradizioni", ha aggiunto Piana. L'assessore ha quindi ribadito la vicinanza della Regione alle comunità del Ponente e, in particolare, a Ventimiglia, evidenziando l'importanza di sostenere il percorso di crescita del territorio. "Regione Liguria continuerà a essere al fianco di Ventimiglia e delle comunità del Ponente, sostenendone la crescita e tutelandone il prezioso patrimonio", ha sottolineato. Un impegno che guarda alla valorizzazione delle peculiarità locali, della storia e delle tradizioni che costituiscono una parte importante del patrimonio del territorio.

La giornata dedicata a San Secondo è stata anche l'occasione per celebrare il maestro Franco Cocco, insignito del prestigioso "San Segundin d'Argentu", riconoscimento assegnato per il contributo offerto attraverso la sua attività artistica. Piana ha rivolto al maestro le proprie congratulazioni, sottolineando il valore del suo percorso e il ruolo dell'arte nella promozione dell'identità locale. "Rivolgo inoltre le mie più vive congratulazioni al maestro Franco Cocco, insignito del prestigioso 'San Segundin d'Argentu', un riconoscimento meritatissimo per aver dato, attraverso la propria arte, voce e lustro alla nostra terra", ha detto. Un riconoscimento che si inserisce così nel programma delle celebrazioni e che valorizza una figura legata alla cultura e alla tradizione del Ponente.

Infine, l'assessore regionale ha ringraziato il sindaco Flavio Di Muro per l'invito alla cerimonia, rivolgendo un saluto al vescovo Antonio Suetta, alle autorità presenti e alla cittadinanza. "Ringrazio il sindaco Flavio Di Muro per l'invito e rivolgo un cordiale saluto al vescovo Antonio Suetta, alle autorità e a tutti i cittadini", ha concluso Piana. La ricorrenza di San Secondo si conferma così uno degli appuntamenti più significativi per la comunità ventimigliese, capace di riunire attorno alla figura del patrono fede, storia, cultura e senso di appartenenza. Un momento nel quale la città rinnova le proprie tradizioni e guarda al futuro mantenendo saldo il rapporto con le proprie radici.