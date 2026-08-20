Maltempo in Liguria, a Chiavari auto come gommoni sulle strade

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(Adnkronos) - Il maltempo che ha colpito la Liguria sta provocando ingenti danni soprattutto per i forti temporali che hanno fatto cadere in poco tempo quantitativi di pioggia tali da saturare la capacità di smaltimento dei condotti. Particolarmente colpiti Genova e Chiavari dove, tra pioggia, vento e grandine, le strade si sono completamente allagate con auto costrette a 'guadarle' come fossero nel letto di un fiume. Emblematiche le immagini pubblicate sulla pagina Facebook dell'organizzazione non profit 'Avanti Chiavari - Di Capua'.