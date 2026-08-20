Caldo, a luglio +8% la mortalità tra gli over 85

ROMA (ITALPRESS) - E' disponibile sul sito del Ministero della Salute il Rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in Pronto Soccorso per il periodo 1-31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP) per il ministero della Salute."A fronte di temperature elevate, l'impatto sanitario in Italia è stato contenuto", spiega il dicastero.In concomitanza con le ondate di calore di luglio non si osservano, infatti, variazioni rilevanti nell'andamento degli accessi in Pronto Soccorso, se non lievi incrementi a Venezia, Roma, Reggio Calabria e Palermo.La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo nella classe di età più anziana (da 85 anni in sù), pari a +8% (+9% tra le città del nord e +7% tra le città del centro-sud), mentre per le classi di età più giovani (64-74, 75-84 anni) la mortalità, è stata inferiore all'atteso.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
In Breve
giovedì 20 agosto
mercoledì 19 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?