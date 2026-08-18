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Ultim'ora | 18 agosto 2026, 11:08

Terremoto oggi in Sicilia, doppia scossa di magnitudo 3.7 e 3.3 a Oliveri: avvertita in provincia di Messina

Terremoto oggi in Sicilia, doppia scossa di magnitudo 3.7 e 3.3 a Oliveri: avvertita in provincia di Messina

(Adnkronos) - Doppia scossa di terremoto oggi, martedì 18 agosto, in Sicilia: è quanto ha reso noto l'Ingv tramite i propri canali social ufficiali e sul proprio sito internet. La prima scossa di magnitudo 3.7 è stata alle 10:07, la seconda quale secondo dopo di magnitudo 3.3 entrambe con epicentro a pochi chilometri da Oliveri, in provincia di Messina.  

Tanta la paura tra la popolazione, ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia: segnalazioni sono arrivate da Milazzo, Castell'Umberto, ma anche da Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.  

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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