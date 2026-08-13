Educamp CONI Taggia & Valle Argentina, sette settimane di sport, inclusione e partecipazione

Si conclude con un bilancio decisamente positivo l'edizione 2026 di Educamp CONI Taggia & Valle Argentina, il centro estivo sportivo che per sette settimane ha accompagnato bambini e ragazzi in un percorso fatto di sport, educazione, divertimento e inclusione. I 90 posti disponibili sono stati raggiunti ogni settimana, confermando l'interesse delle famiglie per una proposta che continua a distinguersi per qualità organizzativa e varietà delle attività. Particolarmente significativa la presenza dei bambini della scuola dell'infanzia, che hanno rappresentato circa un terzo delle presenze complessive. Un risultato che testimonia la capacità del progetto di coinvolgere fasce d'età diverse, proponendo attività adeguate alle esigenze dei più piccoli.

Il format promosso dal CONI Nazionale si conferma quindi un efficace strumento per avvicinare bambini e ragazzi alla pratica sportiva, attraverso un'esperienza che va oltre la semplice attività motoria. Alla base del successo ci sono la professionalità dello staff, il coinvolgimento delle associazioni sportive e socio-educative del territorio e il sostegno dell'Amministrazione comunale di Taggia. Fondamentale, in particolare, il supporto dell'assessore Manuel Fichera e dell'Ufficio Servizio Pubblica Istruzione, con le dottoresse Natta e Castore. Il patrocinio del Comune ha inoltre consentito di mantenere una quota agevolata per i partecipanti residenti, favorendo l'accessibilità dell'iniziativa. Importante anche la collaborazione con la Cooperativa Jobel, che ha garantito l'assistenza ai ragazzi con disabilità.

Il progetto è stato affidato anche quest'anno alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che ha potuto contare sul lavoro del professor Samuele Perotti, coordinatore delle attività, e della dottoressa Manuela Meraglia, coordinatrice pedagogica per la materna. Con loro un gruppo di educatori qualificati, tutti laureati o laureandi in Scienze Motorie o in ambito socio-pedagogico: Teresa Conio, Alice De Franco, Irene Sardo, Francesca Fiori, Matteo Ginestra, Matteo Bucchicchio, Alessandro Semeria, Giovanni Giorgini, Luca Siccardi, Benedetta Calzetta e Riccardo Vola. La parte amministrativa e contabile è stata seguita dall'ingegner gestionale Alice Frascarelli, mentre pasti e merende sono stati preparati per l'intero periodo dallo chef Luca Muratore. Una squadra ampia e qualificata, dunque, indispensabile per garantire continuità e qualità alle attività.

Particolarmente apprezzata è stata la collaborazione con le realtà sportive del territorio, che hanno portato all'Educamp competenze, discipline e nuove occasioni di confronto. Sono intervenute Argentina Arma Taggia per il calcio, Imperia Rugby, ContrabandCycling Team per il ciclismo, Karate Taggia, Asd Arma Pesca per il canottaggio, Budo Sanremo per il judo e Geco Climb per l'arrampicata. Ampio spazio anche a tutte le discipline della Ginnastica Riviera dei Fiori. Il programma è stato completato da giochi sportivi, pickleball, volley, basket, palla pugno e psicomotricità, curate direttamente dagli educatori. Non sono mancati l'orto, il laboratorio di inglese, le letture animate, l'assistenza ai compiti, il Kamishibai e la musicoterapia.

Tra i momenti più attesi anche le numerose ore trascorse in spiaggia, grazie all'ospitalità e alle strutture dei Bagni Annunziata. Nel corso delle sette settimane hanno inoltre portato il loro contributo le associazioni Pompieropoli e la Cooperativa L'Ancora, arricchendo ulteriormente un programma pensato per offrire ai partecipanti esperienze sempre diverse. Un mix di sport, laboratori e attività educative che ha permesso ai giovani frequentatori di sperimentare discipline nuove, socializzare e sviluppare autonomia e capacità relazionali. "L'obiettivo resta quello di proporre un centro estivo sportivo di qualità, entusiasmante e inclusivo, nel quale ogni bambino possa trovare la propria dimensione", sottolineano gli organizzatori.

A chiudere simbolicamente l'edizione è stata la festa di venerdì 31 luglio al Campo Sclavi, che ha coinvolto non soltanto bambini e ragazzi, ma anche i loro genitori. Per loro una serie di sfide amichevoli tra calcio, volley, palla pugno e percorsi motori, in un clima di grande partecipazione e divertimento. Alla festa era presente anche l'assessore Manuel Fichera, insieme al senatore Gianni Berrino, intervenuto in veste di genitore. Entrambi si sono complimentati con gli organizzatori per la riuscita dell'iniziativa. La giornata si è conclusa con una grande merenda finale, a celebrare quella che è stata, soprattutto, la vittoria di un'intera comunità.

Il ringraziamento finale degli organizzatori va alla Polisportiva dei Fiori 2.3, al CONI Regionale, allo CSEN Provinciale e a Daniele Polidori, che con il suo simpatico trenino ha contribuito agli spostamenti dei partecipanti. Un grazie particolare va poi alle famiglie, oltre 180 quelle che hanno aderito al campus nel corso dell'edizione, e che anche quest'anno hanno confermato fiducia e considerazione nei confronti del progetto. "La partecipazione e l'entusiasmo dei bambini sono la soddisfazione più grande e rappresentano la conferma che vale la pena continuare a investire in un modello di centro estivo capace di unire sport, educazione e inclusione". Con la conclusione delle sette settimane, l'appuntamento è dunque già rivolto alla prossima edizione.